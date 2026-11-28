Nhiều tài xế cho rằng xe chạy ít thì không cần thay dầu thường xuyên. Tuy nhiên, dầu nhớt có tuổi thọ giới hạn và cần thay mỗi 6 đến 12 tháng kể cả khi xe không di chuyển. Nếu xe chỉ chạy khoảng 1.000 dặm (khoảng 1.600 km) mỗi năm trong khi khuyến nghị thay dầu là mỗi 5.000 dặm (khoảng 8.000 km), người dùng vẫn không thể dùng cùng một loại dầu trong 5 năm.

Hình minh họa thay dầu nhớt Ảnh: Carscoops

Kể cả khi xe đậu trong gara phần lớn thời gian, dầu động cơ vẫn có thể xuống cấp. Theo thời gian, dầu bắt đầu bị oxy hóa, đồng thời một lượng nhỏ hơi ẩm và bụi có thể lọt vào hệ thống dầu, làm giảm chất lượng bôi trơn.

Ngay cả một chiếc xe kinh điển như HSV Commodore SS Walkinshaw đời 1988 được cất trong gara từ khi mới cũng cần thay dầu trước khi vận hành, dù mới chỉ chạy 12 dặm (khoảng 19 km). Điều này cho thấy quãng đường không phải là yếu tố duy nhất quyết định chất lượng dầu.

Cách lái xe cũng ảnh hưởng đến chất lượng dầu theo thời gian. Xe đậu ngoài trời phải chịu sự thay đổi nhiệt độ, làm tăng tốc độ phân hủy dầu so với xe đậu trong nhà. Bên cạnh đó, những chuyến đi ngắn cũng có thể khiến dầu không đủ nóng để loại bỏ hơi ẩm tích tụ.

Khi xe đậu lâu, hơi ẩm tích tụ trong dầu có thể gây ăn mòn các bộ phận quan trọng của động cơ. Trong khi lớp gỉ sét ở gầm xe do chạy trên đường muối không quá nghiêm trọng, tình trạng ăn mòn bên trong động cơ lại khó xử lý. Ngoài ra, dầu bị lão hóa cũng làm giảm hiệu suất nhiên liệu.

Để tránh dầu cũ làm hư hại động cơ, người dùng nên chú ý khoảng thời gian giữa các lần thay dầu thay vì chỉ tính theo số km. Thay dầu mỗi 6 đến 12 tháng là hợp lý, bao gồm cả những chiếc xe cuối tuần chỉ chạy vài lần mỗi tháng. Dầu tổng hợp bền hơn dầu thông thường và kéo dài tuổi thọ hơn, nhưng vẫn cần thay định kỳ.

Cách đơn giản để nhận biết xe cần thay dầu là kiểm tra màu dầu trên que thăm. Nếu dầu chuyển màu sẫm và không còn màu mật ong trong như khi mới, đó là lúc nên thay dầu. Các dấu hiệu nhiễm bẩn, mảnh vụn hoặc cặn bùn cũng cho thấy đã đến lúc thay dầu.