Nhân viên y tế tiêm vaccine cho trẻ em tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mùa cúm tại Trung Quốc đã bắt đầu, với nhiều chủng virus cùng tồn tại. Các cơ quan y tế và chuyên gia nước này khuyến cáo những nhóm có nguy cơ cao, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi, sớm tiêm vaccine phòng cúm để chủ động bảo vệ sức khỏe.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Quốc, người phát ngôn Cục Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Quốc gia Trung Quốc, bà Xi Jingjing, cho biết mùa cao điểm của bệnh cúm và các bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cấp tính khác tại nước này đã bắt đầu.

Trong khi đó, nguy cơ xâm nhập của các bệnh truyền nhiễm lây qua muỗi như chikungunya và sốt xuất huyết vẫn hiện hữu. Bà nhấn mạnh cần đặc biệt chú trọng phòng ngừa các đợt bùng phát tập trung của norovirus và những bệnh truyền nhiễm đường ruột khác tại các cơ sở có nguy cơ cao.

Dữ liệu giám sát mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (China CDC) cho thấy tỷ lệ xét nghiệm dương tính với virus cúm đang giảm tại các tỉnh phía Nam, nhưng có xu hướng gia tăng ở các tỉnh phía Bắc. Trong số các mẫu xét nghiệm dương tính, virus cúm A/H1N1 chiếm 56,2%, cúm A/H3N2 chiếm 15,5% và cúm B thuộc dòng Victoria chiếm 28,3%.

Ông Li Tongzeng, bác sỹ khoa Bệnh truyền nhiễm thuộc Bệnh viện Hựu An ở Bắc Kinh, cho biết trong những mùa cúm trước, thường chỉ có một chủng virus chiếm ưu thế. Tuy nhiên, năm nay có tới ba chủng cùng lưu hành. Theo ông, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ một người nhiễm các chủng virus khác nhau trong thời gian ngắn, đồng thời kéo dài mùa cúm và khiến số ca mắc cao hơn so với những năm trước.

Trong khi đó, bà Li Li, nhà nghiên cứu tại China CDC, nhấn mạnh các chủng virus cúm không có khả năng tạo miễn dịch bảo vệ chéo đáng kể. Vì vậy, người đã khỏi bệnh sau khi nhiễm một chủng virus vẫn có thể mắc cúm do một chủng khác. Bà khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em và người mắc bệnh mạn tính, nên tiêm vaccine phòng cúm. Các nhóm được ưu tiên tiêm chủng khác gồm học sinh và nhân viên y tế.

Theo bà Li Li, cơ thể thường cần từ 2-4 tuần sau tiêm để hình thành mức kháng thể bảo vệ. Do đó, người dân nên hoàn tất việc tiêm chủng trước khi mùa cúm tại địa phương bắt đầu để đạt hiệu quả bảo vệ tốt nhất.

Năm nay, Trung Quốc đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ nhằm mở rộng diện bao phủ vaccine cúm. Các biện pháp bao gồm cung cấp vaccine miễn phí cho người từ 65 tuổi trở lên và học sinh tiểu học, trung học cơ sở tại khu vực nông thôn; mở rộng phạm vi bảo hiểm chi trả đối với chi phí tiêm chủng; đồng thời bố trí ngân sách hỗ trợ tiêm vaccine cho những người làm việc theo các hình thức lao động mới, như nhân viên giao hàng và tài xế dịch vụ gọi xe./.