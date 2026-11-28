Các nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại một trung tâm điều trị Ebola ở Bunia, thủ phủ của tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã đưa ra các khuyến nghị cập nhật sau khi đồng thuận với những tham vấn của cuộc họp Ủy ban Khẩn cấp được tổ chức vài ngày trước đó và xác định rằng, dịch vẫn tiếp tục cấu thành Tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế (PHEIC).

Ủy ban Khẩn cấp kêu gọi đẩy nhanh tiến độ thử nghiệm lâm sàng các loại vaccine và phương pháp điều trị tiềm năng trong khi vẫn duy trì các tiêu chuẩn khoa học, đạo đức và an toàn cao, đồng thời nhấn mạnh rằng sự tham gia của cộng đồng là chìa khóa để thúc đẩy thông tin rõ ràng và minh bạch về cách thức lập kế hoạch và thực hiện các thử nghiệm, theo tuyên bố.

Ủy ban Khẩn cấp nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn ngừa sự lây truyền trong các cơ sở y tế, bao gồm cả các bệnh nhiễm trùng liên quan các thực hành tiêm không an toàn và giảm thiểu sự chậm trễ giữa thời điểm xuất hiện triệu chứng, chẩn đoán và tiếp cận với chăm sóc hỗ trợ.

Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Các khuyến nghị cập nhật kêu gọi tăng cường hành động tại các khu vực ở Cộng hòa Dân chủ Congo nơi đang xuất hiện các ca mắc bệnh Ebola chủng virus Bundibugyo hoặc sự lây truyền trong cộng đồng đang gia tăng.

Đối với các quốc gia khác, WHO khuyến nghị các biện pháp cụ thể để xác định và đánh giá những du khách có thể đã tiếp xúc với virus Ebola chủng Bundibugyo nhằm giảm nguy cơ lây lan ra ngoài Cộng hòa Dân chủ Congo.

Theo Thông cáo báo chí của WHO, tính đến ngày 24/11, đã có hơn 12.000 trường hợp nhiễm Ebola và 5.900 ca tử vong được báo cáo tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Tình hình an ninh vẫn là trở ngại đáng kể đối với các nỗ lực khống chế dịch bệnh lây lan, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp cận viện trợ nhân đạo và bảo vệ bệnh nhân, nhân viên y tế, lực lượng ứng phó và các cơ sở y tế.

Thông cáo nhấn mạnh các khuyến nghị cập nhật nhằm mục đích ngăn chặn sự lây lan ngay tại nguồn bệnh và bảo vệ cộng đồng bị ảnh hưởng cũng như nhân viên y tế, mà không gây cản trở không cần thiết đến các chuyến bay và giao thông quốc tế.

Virus Ebola có khả năng lây nhiễm cao và có thể gây ra các triệu chứng bao gồm sốt, nôn mửa, tiêu chảy, đau nhức toàn thân hoặc khó chịu, và trong trường hợp nặng, chảy máu nội và ngoại. Theo WHO, tỷ lệ tử vong do Ebola thay đổi tùy thuộc vào chủng virus.