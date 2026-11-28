Tôi năm nay 35 tuổi, là mẹ đơn thân của một bé gái đang học lớp 5. Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, tôi từng nghĩ mình sẽ chỉ tập trung làm việc, nuôi con khôn lớn, không còn mặn mà với chuyện yêu đương. Nhưng rồi tôi gặp anh, người đàn ông khiến tôi dần thay đổi suy nghĩ ấy.

Chúng tôi quen nhau gần một năm. Anh biết tôi từng đổ vỡ, cũng hiểu con gái là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi. Anh chưa bao giờ tỏ ra khó chịu khi tôi phải ưu tiên thời gian cho con, thậm chí còn thường xuyên hỏi han chuyện học hành, sở thích của bé.

Dù vậy, tôi vẫn khá thận trọng. Tôi không muốn con gái phải chứng kiến thêm một sự thay đổi tình cảm nào nếu mối quan hệ của mình không đi đến đâu. Vì thế, suốt thời gian yêu nhau, tôi chưa từng vội vàng đưa anh về nhà hay giới thiệu hai người quá gần gũi.

Mãi đến gần đây, khi cảm nhận tình cảm đã đủ chín chắn, tôi mới quyết định mời anh về nhà dùng bữa và ở lại qua đêm. Đây cũng là lần đầu tiên tôi để anh bước vào không gian riêng tư của hai mẹ con với tư cách bạn trai.

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Hôm ấy, tôi khá hồi hộp. Tôi chuẩn bị một bữa cơm gia đình, còn con gái thì tò mò hỏi han về người đàn ông mà mẹ vẫn thường nhắc đến. Trái với nỗi lo của tôi, anh rất tự nhiên. Anh chủ động trò chuyện với con, hỏi về trường lớp, những môn học yêu thích và cả những cuốn truyện bé đang đọc.

Điều khiến tôi bất ngờ là anh đặc biệt kiên nhẫn với trẻ nhỏ. Khi con gái kể một câu chuyện khá dài về lớp học, anh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn hỏi thêm khiến con hào hứng nói mãi không thôi. Sau bữa ăn, anh còn ngồi cùng bé xem một vài bức tranh con vẽ, khen ngợi những chi tiết nhỏ mà ngay cả tôi đôi khi cũng không để ý.

Tôi nhận ra anh không cố gắng lấy lòng con bằng những món quà đắt tiền hay lời nói hoa mỹ. Anh chỉ đơn giản dành thời gian, lắng nghe và đối xử với con bằng sự chân thành.

Tối hôm đó, khi chúng tôi đang trò chuyện, anh lấy từ trong túi ra một cây bút khá đẹp. Đó là món đồ anh luôn mang theo bên mình. Anh kể cây bút được bà nội tặng từ nhiều năm trước, là món quà anh yêu thích và trân quý nhất. Bà đã mất cách đây 3 năm, nhưng anh vẫn giữ gìn cây bút như một kỷ vật, bởi mỗi lần nhìn thấy nó, anh lại nhớ đến người đã yêu thương mình từ thuở nhỏ.

Con gái tôi vốn thích những món đồ dùng học tập xinh xắn nên ngay lập tức chú ý đến cây bút. Bé ngắm nghía một lúc rồi ngây thơ hỏi liệu anh có thể tặng nó cho mình không. Tôi vội ngăn con lại. Tôi biết đó là món quà có ý nghĩa đặc biệt với anh, không đơn thuần là một cây bút có thể dễ dàng đem tặng.

Tôi nhẹ nhàng bảo con không nên xin đồ của người khác, nhất là món đồ người ta rất quý. Con gái nghe vậy liền im lặng, vẻ mặt có chút tiếc nuối. Anh chỉ cười, không nói gì thêm. Tôi cũng nghĩ chuyện nhỏ ấy đã qua, không ngờ anh lại để tâm đến vậy. Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi phát hiện dưới chiếc gối của mình có một vật lạ. Lấy ra xem, tôi bất ngờ nhận ra đó chính là cây bút tối qua anh mang theo.

Ban đầu, tôi nghĩ anh vô tình để quên nên định cất đi, chờ lúc anh dậy sẽ trả lại. Nhưng ngay bên cạnh cây bút là một mẩu giấy nhỏ. Trong đó, anh viết rằng muốn tặng món quà này cho con gái tôi, coi như món quà gặp mặt đầu tiên. Anh còn nhắn rằng hy vọng sau này sẽ có thêm nhiều dịp được gặp bé, cùng trò chuyện, cùng làm những điều con thích để hai người có thể thân thiết hơn.

Cuối lời nhắn, anh viết: "Đây là món quà bà nội tặng anh, cũng là thứ anh luôn trân trọng nhất. Anh muốn dành nó cho con vì anh thương em, và nếu có thể bước vào cuộc sống của hai mẹ con, anh cũng muốn yêu thương con bé bằng tất cả sự chân thành".

Đọc đến đó, mắt tôi bỗng rưng rưng. Tôi không nghĩ anh lại có thể đưa ra một quyết định như vậy. Cây bút ấy không chỉ có giá trị vật chất mà còn chứa đựng kỷ niệm về người bà đã khuất. Anh đã gìn giữ nó suốt 3 năm, vậy mà chỉ vì nhìn thấy con gái tôi yêu thích, anh sẵn sàng trao lại.

Tôi càng xúc động khi hiểu rằng anh không làm điều đó để chứng minh mình tốt hay cố gắng lấy lòng tôi. Anh muốn con gái cảm nhận được rằng mình được chào đón, được trân trọng trong mối quan hệ này. Thực ra, trước đây anh đã nhiều lần nhắc đến chuyện tương lai. Có lần anh hỏi tôi có muốn cùng anh xây dựng một gia đình hay không, thậm chí còn bóng gió về chuyện cầu hôn và kết hôn. Nhưng lần nào tôi cũng tìm cách chuyển chủ đề.

Tôi không phải không yêu anh. Chỉ là tôi sợ. Tôi lo rằng khi cưới một người phụ nữ đã có con riêng, anh sẽ phải đối diện với nhiều trách nhiệm hơn. Tôi cũng sợ con gái khó thích nghi, sợ anh thương tôi nhưng chưa chắc đã đủ kiên nhẫn với một đứa trẻ không phải con ruột của mình.

Nhưng cây bút nằm dưới gối sáng hôm ấy khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Anh không chỉ nói muốn có một gia đình với tôi, mà còn cho tôi thấy anh đã thực sự nghĩ đến cảm xúc của con gái. Anh hiểu rằng muốn ở bên tôi lâu dài thì không thể xem con là một phần đứng ngoài cuộc sống của mình.

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Khi anh thức dậy, tôi đưa mẩu giấy cho anh xem lại, vừa xúc động vừa có chút ngượng ngùng. Anh chỉ cười, nói rằng món quà ấy đã có chủ mới, mong tôi đừng trả lại. Tôi nhìn anh một lúc rồi bất ngờ nói rằng nếu anh vẫn còn muốn cưới, tôi đồng ý. Anh có vẻ ngạc nhiên trước câu trả lời ấy. Còn tôi, lần đầu tiên sau nhiều năm, cảm thấy mình có thể tin tưởng vào một tương lai gia đình mà không phải quá lo lắng.

Tôi biết một cây bút không thể bảo đảm rằng cuộc sống sau này sẽ luôn êm đềm. Yêu thương một đứa trẻ cũng cần thời gian, sự kiên nhẫn và trách nhiệm chứ không chỉ nằm ở một món quà. Nhưng ít nhất, hành động của anh đã cho tôi thấy anh sẵn lòng bắt đầu từ những điều nhỏ nhất.

Tôi không mong con gái lập tức gọi anh bằng một danh xưng thân thuộc, cũng không muốn ép con phải chấp nhận một người mới chỉ sau vài lần gặp gỡ. Tôi chỉ hy vọng hai người sẽ có đủ thời gian để hiểu và thương nhau một cách tự nhiên.

Với tôi, quyết định đồng ý làm vợ anh không chỉ xuất phát từ tình yêu dành cho một người đàn ông, mà còn từ niềm tin rằng anh có thể trở thành người đồng hành tốt của cả hai mẹ con. Sau tất cả, điều một người mẹ đơn thân mong muốn đôi khi không phải một đám cưới thật lớn, mà là tìm được người đàn ông đủ chân thành để khi bước vào cuộc đời mình, anh cũng sẵn lòng mở lòng với đứa trẻ mà mình yêu thương nhất.

Tâm sự từ độc giả hongtho…@gmail.com