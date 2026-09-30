Chung tay vì lợi ích chung

Đại diện lãnh đạo thôn Trại Cá và các hộ dân khảo sát diện tích đất sản xuất tự nguyện hiến tặng - Ảnh: K.S

Sẵn sàng hiến đất

Xã Đakrông có diện tích rộng, song quỹ đất sạch để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội luôn thiếu hụt. Việc tìm kiếm mặt bằng đủ diện tích, vị trí thuận lợi làm nhà văn hóa cộng đồng ở từng thôn, bản gặp nhiều khó khăn.

Theo kế hoạch, dự án Nhà văn hóa thôn Trại Cá sẽ khởi công xây dựng trong tháng 10/2026 với tổng kinh phí khoảng 2 tỉ đồng. Công trình hứa hẹn trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao, hội họp rộng rãi cho bà con.

Đứng trước yêu cầu cần mặt bằng rộng 900m² để thi công, cuộc họp bàn ở thôn Trại Cá nhận được sự đồng thuận cao từ các hộ dân. Ba gia đình gồm các ông: Hồ Văn Thăm, Hồ Văn Lưu và Hồ Văn Luật đã tự nguyện hiến đất. Đáng quý hơn, cả 3 hộ trên đều thuộc diện hộ nghèo của thôn, nguồn sống chủ yếu dựa vào diện tích đất sản xuất ít ỏi. Trong đó, ông Hồ Văn Lưu và ông Hồ Văn Luật là hai anh em ruột.

Lãnh đạo thôn Trại Cá cùng các hộ dân họp bàn, thống nhất diện tích hiến đất xây dựng nhà văn hóa - Ảnh: K.S

Nhìn mảnh đất sản xuất gắn liền với sinh kế gia đình nay được cắm mốc bàn giao cho thôn, ông Hồ Văn Thăm không chút đắn đo. Đây đã là lần thứ ba ông Thăm hiến đất cho bản làng. Hai lần trước, ông Thăm từng hiến 50m² đất xây nhà văn hóa cũ và 30m² đất mở rộng khuôn viên. Lần này, ông tiếp tục cắt thêm 300m² đất rừng tràm để làm nhà văn hóa.

Ông Thăm chia sẻ: “Khi nghe thôn thông báo cần mặt bằng rộng để làm nhà văn hóa mới khang trang, tôi bàn với gia đình hiến ngay 300m² đất. Tới đây, nếu công trình cần mở thêm đường đi qua diện tích đất của gia đình, tôi cũng sẵn sàng hiến tiếp”.

Lãnh đạo thôn Trại Cá trò chuyện, động viên gia đình ông Hồ Văn Thăm - Ảnh: K.S

Lan tỏa tinh thần đoàn kết

Hành động cao đẹp của ông Thăm nhanh chóng trở thành tấm gương sáng, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong thôn. Noi gương ông Thăm, hai anh em ruột là Hồ Văn Lưu và ông Hồ Văn Luật liền bàn nhau cùng tham gia hiến đất. Mỗi người tự nguyện cắt đúng 300m² đất của gia đình để góp đủ mặt bằng cho dự án xây dựng nhà văn hóa thôn.

Ông Hồ Văn Lưu cho biết: “Mình hiến đất góp phần xây dựng nhà văn hóa khang trang thì người thụ hưởng lợi ích trước tiên chính là gia đình mình và bà con trong thôn. Nhìn mảnh đất sắp tới thành nơi vui chơi, hội họp đàng hoàng cho dân bản, chúng tôi rất phấn khởi”.

Vợ chồng ông Hồ Văn Thăm-gia đình đã ba lần tự nguyện hiến đất cho bản làng - Ảnh: K.S

Việc làm nghĩa tình của ba hộ dân nhận được sự ghi nhận từ chính quyền và Nhân dân địa phương. Trưởng thôn Trại Cá Hồ Văn Hưu cho biết: “Điều kiện kinh tế của gia đình ông Thăm, ông Lưu, ông Luật còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Việc các hộ dân không ngần ngại cắt một phần diện tích đất canh tác để hiến cho thôn là sự đóng góp rất lớn.

Thời gian tới, thôn sẽ họp dân, thông báo rộng rãi hành động ý nghĩa này để biểu dương. Đối với các chương trình, dự án hỗ trợ sinh kế từ nguồn quỹ phát triển, thôn sẽ ưu tiên xem xét cho 3 hộ này, tạo điều kiện động viên họ vươn lên thoát nghèo bền vững”.

Cán bộ cùng các hộ dân hiến đất tại khu vực chuẩn bị xây dựng nhà văn hóa thôn Trại Cá - Ảnh: K.S

Trực tiếp kiểm tra, rà soát quỹ đất trên địa bàn, ông Đoàn Quang Anh, Phó Chủ tịch UBND xã Đakrông chia sẻ: “Xã Đakrông địa bàn rộng nhưng tìm quỹ đất xây dựng nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn rất khó khăn. Khi xã có chủ trương đầu tư công trình, qua công tác tuyên truyền, vận động đã xuất hiện những hộ dân tuy hoàn cảnh còn khó khăn nhưng sẵn sàng hiến đất.

Tiêu biểu như các hộ ông: Hồ Văn Thăm, Hồ Văn Lưu và Hồ Văn Luật ở thôn Trại Cá. Địa phương biểu dương tinh thần vì cộng đồng này và mong muốn thời gian tới sẽ có thêm nhiều hộ dân cùng chung tay, chia sẻ với địa phương”.