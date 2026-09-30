Chính phủ đôn đốc tháo gỡ 1.131 dự án vướng mắc, nguồn lực hơn 779.000 tỷ đồng

Đã xử lý 3.557 dự án với gần 2,5 triệu tỷ đồng

Chiều 30/9, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc, Trưởng Ban Chỉ đạo về giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc các dự án tồn đọng (Ban Chỉ đạo 751) chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo.

Theo Bộ Tài chính - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, Hệ thống 751 ghi nhận cả nước có 5.012 dự án khó khăn, vướng mắc, với tổng diện tích sử dụng đất 213.581 ha, tổng mức đầu tư 3.688.751 tỷ đồng.

Theo số liệu được cập nhật, có 3.557 dự án với tổng diện tích 139.404 ha, tổng mức đầu tư 2.490.432 tỷ đồng đã được xử lý, không còn khó khăn, vướng mắc, chiếm 71% tổng số dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu. (Ảnh: VGP)

Bên cạnh đó, có 1.131 dự án, với tổng diện tích 56.405 ha, tổng mức đầu tư 779.047 tỷ đồng đang được các bộ, ngành, địa phương tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Còn 158 dự án, với tổng diện tích sử dụng đất 13.073 ha, tổng mức đầu tư 229.410 tỷ đồng được đề xuất thuộc thẩm quyền xử lý của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan Trung ương.

Bộ Tài chính cho biết, số dự án này không lớn về số lượng nhưng chủ yếu là những dự án khó, phức tạp về pháp lý, kéo dài qua nhiều thời kỳ pháp luật; một số vướng mắc mang tính đặc thù, chưa thể áp dụng các cơ chế, chính sách đã được ban hành để tháo gỡ.

Thảo luận tại cuộc họp, các ý kiến cho rằng cần phân loại rõ từng nhóm dự án, xác định cụ thể vướng mắc và cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Những vấn đề có tính chất tương tự cần được tổng hợp để có hướng dẫn thống nhất hoặc hoàn thiện quy định pháp luật.

Các đại biểu cũng đề nghị chuẩn hóa số liệu, thống nhất tiêu chí đánh giá kết quả xử lý, bảo đảm việc xác định dự án đã được tháo gỡ phản ánh đúng thực chất, phân biệt giữa dự án mới có phương án xử lý với dự án đã đủ điều kiện tiếp tục triển khai, thực hiện các nghĩa vụ liên quan và đi vào hoạt động.

158 dự án “khó nhất” phải xử lý ở cấp Trung ương

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng, kéo dài là nhiệm vụ quan trọng nhằm chống thất thoát, lãng phí, khơi thông nguồn lực, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế.

Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các nhiệm vụ phải xác định rõ trách nhiệm, công việc, thời hạn và kết quả. Những việc thuộc thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương phải chủ động giải quyết, không đùn đẩy, né tránh.

Đối với 1.131 dự án đang được tiếp tục xử lý, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính phân loại theo từng bộ, ngành, địa phương, thống nhất thời hạn hoàn thành và đưa vào kế hoạch theo dõi, đôn đốc.

Đối với 158 dự án còn lại, các bộ, cơ quan phải làm rõ từng vướng mắc, căn cứ pháp luật và phương án xử lý; nêu cụ thể vướng ở quy định nào, cần sửa văn bản pháp luật nào, hình thức sửa, cơ quan chủ trì và thời hạn thực hiện.

Trong đó, 34 dự án thuộc thẩm quyền Quốc hội phải được tổng hợp, báo cáo Chính phủ trước ngày 30/10; 124 dự án thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan Trung ương phải báo cáo Chính phủ trước ngày 20/10.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý, quá trình tháo gỡ phải bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, không hợp thức hóa sai phạm, không để thất thoát, lãng phí; đồng thời bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.