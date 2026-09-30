Hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi quy định về phòng, chống HIV/AIDS và tác hại của rượu bia

Tại trụ sở Bộ Y tế, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế đã chủ trì cuộc họp Tổ soạn thảo, nhóm biên tập nhằm rà soát, kiểm tra tiến độ hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2024/NĐ-CP, ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) và Nghị định số 24/2020/NĐ-CP, ngày 24/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2024/NĐ-CP ngày 28/10/2024 và Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/2/2020 của Chính phủ gồm 6 Điều, 1 Phụ lục với 5 mẫu.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 141/2024/NĐ-CP, ngày 28/10/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm virus gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) gồm 23 khoản; Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2020/NĐ-CP, ngày 24/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia gồm 7 khoản; Điều 3. Hiệu lực thi hành gồm 4 khoản; Điều 4. Quy định về chuyển tiếp gồm 4 khoản; Điều 5. Điều khoản tham chiếu; Điều 6. Trách nhiệm thi hành.

Dự thảo Nghị định đã phân định rõ thẩm quyền của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thi hành phù hợp thực tiễn, đảm bảo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết luận số 119-KL/TW ngày 20/1/2025.

Tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên; bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh; nguồn tài chính, nguồn nhân lực; việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Cục Phòng bệnh báo cáo làm rõ nội dung Lãnh đạo Bộ và các đại biểu quan tâm. Ảnh: Trần Minh

Tại cuộc họp, đại biểu thành viên Tổ soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, đề xuất biên tập, chỉnh lý, sửa đổi, bổ sung một số nội dung. Trong đó, các đại biểu lưu ý việc tránh chồng lấn trong thực hiện nhiệm vụ giữa các bộ, ngành; Giới hạn đúng quyền, nghĩa vụ của từng bộ, ngành, đơn vị; Cân nhắc điều khoản chuyển tiếp trong nội dung về tác hại của rượu, bia; Một số thuật ngữ...

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương nhấn mạnh, việc xây dựng dự thảo Nghị định nhằm tiếp tục cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống ma túy đã được Quốc hội thông qua và giao Chính phủ quy định chi tiết thi hành để triển khai kịp thời, đồng bộ, thống nhất các giải pháp đảm bảo thực hiện Luật Phòng, chống HIV/AIDS. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia;

Khắc phục những vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện các quy định về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế, tư vấn, xét nghiệm HIV, phòng, chống tác hại rượu bia và trách nhiệm quản lý nhà nước của các Bộ, ngành, UBND các cấp.

Thứ trưởng yêu cầu, để đáp ứng tiến độ, Cục Phòng bệnh với vai trò cơ quan đầu mối phối hợp chặt chẽ với Vụ Pháp chế, các đơn vị liên quan, phát huy tính thống nhất, đồng quan điểm và tinh thần xây dựng của Tổ soạn thảo để nhanh chóng hoàn thiện dự thảo.

Trong đó, chú trọng đến sửa đổi, bổ sung các điều, khoản liên quan đến điều kiện kinh doanh, cấp giấy phép và an toàn thực phẩm;

Các đại biểu trao đổi tại cuộc họp. Ảnh: Trần Minh

Nghiên cứu kỹ lưỡng một số Nghị quyết của Chính phủ như: Nghị quyết số 66.7/2025/NQ-CP của Chính phủ quy định cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính dựa trên dữ liệu; Nghị quyết số 66.13/2026/NQ-CP của Chính phủ quy định về công bố, đăng ký sản phẩm thực phẩm; Nghị quyết số 21/2026/NĐ-CP ngày 29/4/2026 của Chính phủ về cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính và phân cấp thẩm quyền thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực y tế; Cùng các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Chú trọng rà soát, cân nhắc nội dung xây dựng quy chuẩn hay tiêu chuẩn hoặc hướng dẫn chuyên môn phải áp dụng theo quy định của pháp luật hiện hành, có hướng dẫn cụ thể của văn bản dưới Luật để khi trình, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành đảm bảo quy định, thực hiện đúng Nghị quyết và phải khả thi cũng như quản lý được hậu kiểm.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương yêu cầu cùng với đảm bảo chất lượng, cơ quan đầu mối cũng đẩy nhanh tiến độ, họp với Tổ soạn thảo để đạt được sự thống nhất cao, tiếp thu có giải trình và theo căn cứ pháp lý, khoa học; Văn bản hoàn thiện gửi cơ quan chức năng tiếp tục thẩm định theo đúng quy trình và tiến độ kế hoạch đề ra...

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: Trần Minh