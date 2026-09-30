Phú Quốc có 3.958 hồ sơ thủ tục hành chính quá hạn

Ngày 30/9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Phong ký công văn yêu cầu chấn chỉnh, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại đặc khu Phú Quốc, nhằm hoàn thành tiêu chí số 47.

Theo UBND tỉnh An Giang, từ ngày 15/6 đến 14/9/2026, đặc khu Phú Quốc tiếp nhận 11.826 hồ sơ thủ tục hành chính. Trong đó, 557 hồ sơ đã giải quyết quá hạn và 3.401 hồ sơ đang giải quyết quá hạn, tổng cộng 3.958 hồ sơ, chiếm 33,46%. Tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 66,53%, thấp hơn mức 98,25% của UBND cấp xã toàn tỉnh.

Lĩnh vực đất đai có số hồ sơ quá hạn nhiều nhất, với 3.481/3.737 hồ sơ, chiếm 93,15%. Lĩnh vực hộ tịch có 357/2.709 hồ sơ quá hạn, chiếm 13,18%. Một số lĩnh vực khác cũng phát sinh hồ sơ quá hạn như an toàn thực phẩm, giáo dục mầm non, đường bộ, nuôi con nuôi, bảo trợ xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc trực tiếp rà soát, phân loại toàn bộ 3.958 hồ sơ theo nơi xử lý, nguyên nhân, đầu mối chịu trách nhiệm và thời hạn hoàn thành; xác định rõ trách nhiệm, biện pháp xử lý đối với từng hồ sơ. Những hồ sơ đã có kết quả nhưng chưa cập nhật trên hệ thống phải được đồng bộ ngay.

Trung tâm Phục vụ hành chính công đặc khu Phú Quốc phải theo dõi hồ sơ hằng ngày, chủ động cảnh báo hồ sơ sắp đến hạn và lập danh sách hồ sơ có nguy cơ quá hạn để chuyển ngay đến cơ quan, cá nhân phụ trách.

Kết quả thực hiện tiêu chí số 47 phải đạt tối thiểu 90%. Đây là tiêu chí phục vụ xét, công nhận đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc phải báo cáo kết quả xử lý hằng tuần đến khi khắc phục xong. Văn phòng UBND tỉnh phối hợp Công an tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp các cơ quan, đơn vị chậm khắc phục hoặc tiếp tục để phát sinh hồ sơ quá hạn để xem xét trách nhiệm.

UBND tỉnh xác định việc xử lý hồ sơ quá hạn và thực hiện tiêu chí số 47 là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, đồng thời là căn cứ xem xét trách nhiệm người đứng đầu.