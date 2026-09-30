Gỡ vướng để thiết chế văn hóa, thể thao hoạt động hiệu quả

Sau khi thực hiện giao đất cho dự án mở rộng quốc lộ 21B, gia đình bà Lê Thị Dậu (phường Hà Nam, Ninh Bình) cùng hàng chục hộ dân khác vẫn chưa nhận được đất dịch vụ theo phương án bồi thường. Năm 2024 bà Dậu qua đời sau hơn một thập niên chờ đợi. Đến nay, con bà lại tiếp tục chờ...