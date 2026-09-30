Gỡ vướng để thiết chế văn hóa, thể thao hoạt động hiệu quả
Nơi thiếu cơ sở vật chất, nơi công trình được đầu tư lớn nhưng chưa khai thác hết công suất. Những bất cập trong quản lý, vận hành các thiết chế văn hóa, thể thao được đặt ra tại Phiên giải trình của Thường trực HĐND thành phố về việc đầu tư, khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức sáng 30/9.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/go-vuong-de-thiet-che-van-hoa-the-thao-hoat-dong-hieu-qua-420156.htm