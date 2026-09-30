Quảng Trị tìm giải pháp xử lý hiệu quả các trụ sở dôi dư sau sáp nhập

Ngày 30/9, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra các trụ sở công dôi dư trên địa bàn phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Tại buổi kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu: Đối với 5 trụ sở công dôi dư đã có nhà đầu tư quan tâm, trong đó có trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị (cũ) tại địa chỉ số 30, đường Hùng Vương, phường Đông Hà và trụ sở UBND tỉnh Quảng Trị (cũ) tại địa chỉ số 45, đường Hùng Vương, phường Đông Hà, đơn vị chủ trì là Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp cùng Sở Tài chính đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục bàn giao cho nhà đầu tư trước ngày 30/10.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã kiểm tra thực tế và có hướng chỉ đạo xử lý các trụ sở dôi dư sau sáp nhập.

Đối với 18 trụ sở còn lại thuộc danh mục 23 trụ sở UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương cho thuê; giao các sở, ngành kêu gọi, vận động nhà đầu tư tiếp tục quan tâm, tìm hiểu, chuyển đổi mục đích sử dụng sang các lĩnh vực y tế, giáo dục, nhà ở xã hội, văn phòng đại diện của doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Quảng Trị... Hoàn thành phương án xử lý đối với các trụ sở này trước ngày 15/11.

Trụ sở Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Trị (cũ) ở phường Đông Hà sẽ được bàn giao cho nhà đầu tư phù hợp.

Đối với các trụ sở ở xã, phường dôi dư do sáp nhập địa giới hành chính, tỉnh Quảng Trị xây dựng chủ trương bố trí, chuyển đổi công năng thành nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng; trung tâm chăm sóc sức khỏe nhân dân gắn với chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; hỗ trợ các trường học xây dựng thư viện...

Được biết, UBND tỉnh Quảng Trị cũng vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho phép Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị thực hiện cho thuê 10 cơ sở nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền giao quản lý, xử lý.

Các trụ sở cũ sẽ được cho thuê.

Theo văn bản thống nhất chủ trương của UBND tỉnh, 10 cơ sở nhà, đất được phép cho thuê nằm tại khu vực Đông Hà và Đồng Hới, như: Trụ sở Viện Kiểm sát cũ tại số 7 đường Lê Quý Đôn; trụ sở Chi cục Kinh tế hợp tác và Quản lý chất lượng tại số 49 đường Trần Hưng Đạo; trụ sở Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tại số 26 đường Trần Hưng Đạo và cơ sở Trung tâm Quản lý di tích và Bảo tàng tỉnh tại số 180 đường Trần Hưng Đạo; trụ sở Người cao tuổi Đồng Phú; Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cũ; khu tập thể Tỉnh ủy cũ và Nhà khách huyện Tuyên Hóa tại số 11 đường Lê Lợi...

Quảng Trị sẽ xử lý các trụ sở công dôi dư sau hợp nhất tỉnh, phường, xã tránh lãng phí.

Mục tiêu đặt ra của tỉnh Quảng Trị là nhanh chóng xử lý các trụ sở công dôi dư sau hợp nhất tỉnh, phường, xã, tránh lãng phí nguồn lực và từng bước chuyển đổi công năng, phục vụ hiệu quả đời sống dân sinh. Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu các sở ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp sắp tới; trong đó ưu tiên các chính sách hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư như giảm thuế, giảm giá thuê đất; trên cơ sở tính toán giá trị tài sản còn lại của các trụ sở công dôi dư để xây dựng chính sách cho thuê ngắn hạn theo từng năm, phù hợp với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.