Thông qua 2 nghị quyết, Gia Lai chi hơn 158 tỉ đồng để hỗ trợ phát triển du lịch

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Ngày 30.9, tại kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu HĐND tỉnh đã thông qua 2 nghị quyết trong lĩnh vực VHTTDL, góp phần thúc đẩy ngành du lịch trong thời gian tới.

Hỗ trợ chuyến bay charter để hút khách quốc tế

Tại kỳ họp, bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai đã trình bày nội dung tờ trình Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát thuộc tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2026 - 2027.

Tổng nhu cầu kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ này trong giai đoạn 2026 - 2027 dự kiến là 94,9 tỉ đồng/năm; trong đó, năm 2026 là hơn 4,3 tỉ đồng; năm 2027 là hơn 90,6 tỉ đồng.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 6 (chuyên đề), HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Theo Nghị quyết, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trên địa bàn tỉnh Gia Lai đưa khách du lịch quốc tế, nhà đầu tư quốc tế theo các chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát được hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá; hỗ trợ 50% mức thu phí/giá vé tham quan đi tham quan tại 3 địa điểm gồm Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo, Tháp Đôi, Tháp Bánh Ít.

Doanh nghiệp cũng được hỗ trợ khai thác khách du lịch quốc tế bằng các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát với mức hỗ trợ 200 triệu đồng/chuyến bay charter.

Tuy nhiên, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện gồm được hạch toán độc lập và có trụ sở chính tại tỉnh Gia Lai, trực tiếp tổ chức hoặc liên kết với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế được thành lập trong nước để tổ chức đưa khách du lịch quốc tế đến tỉnh Gia Lai.

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, Giám đốc Sở VHTTDL Gia Lai đã trình bày nội dung tờ trình Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay quốc tế không thường lệ đến Cảng hàng không Phù Cát thuộc tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2026 - 2027

Doanh nghiệp phải có chương trình du lịch cụ thể đưa khách du lịch quốc tế đến tỉnh Gia Lai theo các chuyến bay charter đến Cảng hàng không Phù Cát; có hợp đồng dịch vụ phục vụ khách lưu trú; có kế hoạch, chương trình khai thác các chuyến bay charter được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận…

"Chắp cánh" hỗ trợ cho du lịch cộng đồng phát triển

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Gia Lai cũng thông qua Nghị quyết ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2026 - 2030, tổng kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030 là 63,07 tỉ đồng với 6 nội dung hỗ trợ.

Theo đó, hộ gia đình, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ du lịch tại các điểm phát triển du lịch cộng đồng được hỗ trợ vay vốn tham gia hoạt động kinh doanh du lịch cộng đồng (xây dựng mới, cải tạo hoặc mở rộng nhà ở để kinh doanh homestay; mua sắm các thiết bị nội thất phục vụ homestay).

Ban Quản lý hoặc Tổ quản lý du lịch cộng đồng được hỗ trợ đầu tư hệ thống thu gom, xử lý rác thải tại các điểm du lịch cộng đồng với mức hỗ trợ không quá 60 triệu đồng/điểm du lịch; hỗ trợ kinh phí tuyên truyền quảng bá du lịch cộng đồng không quá 50 triệu đồng/điểm.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cá nhân, Ban quản lý hoặc tổ quản lý điểm du lịch cộng đồng được hỗ trợ học tập, trao đổi kinh nghiệm phát triển du lịch cộng đồng với mức hỗ trợ 100 triệu đồng/điểm du lịch cộng đồng.

Gia Lai ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030

Doanh nghiệp, UBND cấp xã nơi có điểm du lịch cộng đồng được hỗ trợ xây dựng và liên kết sản phẩm du lịch cộng đồng với mức hỗ trợ tối đa một lần 50 triệu đồng/sản phẩm liên kết.

UBND cấp xã nơi có điểm du lịch cộng đồng được hỗ trợ đầu tư nâng cấp đường giao thông, hạ tầng cảnh quan du lịch không quá 2,5 tỉ đồng/điểm; đầu tư nhà đón tiếp và trưng bày không quá 400 triệu đồng/điểm; 1 bãi đỗ xe với diện tích tối thiểu 200m2 250 triệu đồng/điểm; được đầu tư 2 nhà vệ sinh công cộng, với 40 triệu đồng/nhà vệ sinh.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Gia Lai, Nghị quyết được ban hành nhằm giúp hình thành một điểm du lịch cộng đồng có khả năng đón khách ổn định, người dân và cộng đồng được hỗ trợ nguồn lực để cải thiện cơ sở vật chất, cảnh quan, hạ tầng thiết yếu, xây dựng sản phẩm dịch vụ và nâng cao năng lực phục vụ khách.