Huế bổ nhiệm lãnh đạo ba ban quản lý dự án mới

Ngày 30/9, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh ký các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo ba ban quản lý dự án (QLDA) mới thành lập, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/10.

Theo đó, ông Trương Văn Giang - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp TP. Huế. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Sau khi hợp nhất sáu ban quản lý dự án hiện có thành ba đơn vị, TP. Huế bổ nhiệm lãnh đạo các ban mới từ ngày 1/10. Trong ảnh là trụ sở Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 trước thời điểm sáp nhập.

Ông Hoàng Tiến Minh - Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 3, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương, thời hạn 5 năm.

Đối với Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương, ông Hồ Hữu Phú - Phó Giám đốc phụ trách Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 2, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc và được giao quyền Giám đốc đơn vị trong thời hạn 5 năm.

Việc kiện toàn nhân sự được thực hiện cùng thời điểm TP. Huế hoàn tất phương án sắp xếp, tổ chức lại 6 ban quản lý dự án hiện có thành 3 đơn vị mới gồm: Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp TP. Huế, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương và Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương.

Trong đó, Ban QLDA Giao thông và Nông nghiệp TP. Huế là đơn vị sự nghiệp công lập chuyên ngành, phụ trách quản lý các dự án trọng điểm trong lĩnh vực giao thông, thủy lợi, các dự án sử dụng vốn ODA và nhiều chương trình đầu tư quy mô lớn trên địa bàn. Đơn vị này đồng thời thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án được giao làm chủ đầu tư.

Ban QLDA Đầu tư xây dựng Bắc Sông Hương đảm nhận nhiệm vụ quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, các công trình công cộng và thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại khu vực phía bắc sông Hương.

Trong khi đó, Ban QLDA Đầu tư xây dựng Nam Sông Hương có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và triển khai các dự án, nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được chuyển giao từ các đơn vị tiền thân theo địa bàn được phân công.

Theo quy định, cả ba ban quản lý dự án mới đều có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng. Mỗi đơn vị được bố trí một giám đốc và không quá ba phó giám đốc.