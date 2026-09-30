Nam NSƯT nổi tiếng màn ảnh Việt sống trong biệt thự 2 mặt tiền gần biển, sân vườn xanh mướt, tuổi 58 tận hưởng cuộc sống thảnh thơi

NSƯT Hoàng Hải sinh năm 1968, là gương mặt quen thuộc của phim truyền hình Việt Nam. Trong nhiều năm làm nghề, nam nghệ sĩ ghi dấu ấn nhờ khả năng hóa thân đa dạng, từ những người đàn ông hiền lành, trụ cột gia đình đến các nhân vật có tính cách phức tạp, gai góc.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam diễn viên lựa chọn Đà Nẵng làm nơi sinh sống cùng gia đình. Tại đây, anh có một căn biệt thự rộng rãi, hiện đại nhưng vẫn dành nhiều diện tích cho cây xanh.

Biệt thự 2 mặt tiền, nhiều khoảng xanh

Căn biệt thự của NSƯT Hoàng Hải được khởi công vào khoảng giữa năm 2022 và hoàn thiện đầu năm 2023, ngay trước Tết Nguyên đán.

Ngôi nhà gồm 2 tầng và nằm ở vị trí 2 mặt tiền. Nhờ lợi thế này, khoảng không gian phía trước khá rộng và thoáng, tạo cảm giác cởi mở ngay từ bên ngoài.

Biệt thự mang phong cách hiện đại với gam xám chủ đạo. Hệ cổng sắt màu đen kết hợp hàng rào bao quanh vừa tạo sự riêng tư vừa hài hòa với kiến trúc tổng thể.

Một trong những điểm nổi bật của cơ ngơi là khoảng sân vườn xanh mát. Thảm cỏ, hoa và nhiều loại cây cảnh được bố trí xung quanh nhà, khiến không gian có cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn.

Đây cũng là khu vực được Hoàng Hải dành nhiều thời gian chăm chút. Trong những khoảnh khắc đời thường, nam nghệ sĩ thường tự tay tưới cây, chăm sóc khu vườn và tận hưởng khoảng thời gian thư giãn ngay tại nhà.

Không gian sống vì thế không chỉ chú trọng tính thẩm mỹ mà còn phù hợp với nhịp sống chậm rãi mà nam diễn viên yêu thích ở tuổi U60.

Bên trong hiện đại, cửa kính lớn nhìn ra sân vườn

Không gian bên trong căn biệt thự tiếp tục phong cách hiện đại của phần ngoại thất. Đáng chú ý, tầng một sử dụng nhiều cửa kính lớn. Thiết kế này giúp lấy ánh sáng tự nhiên, đồng thời tạo sự kết nối giữa không gian sinh hoạt bên trong với khoảng xanh ngoài sân.

Từ trong nhà, các thành viên có thể nhìn ra khu vườn thay vì bị giới hạn bởi những bức tường kín. Nhờ vậy, căn nhà có cảm giác rộng và thoáng hơn.

Nội thất không được bố trí quá cầu kỳ. Các món đồ chủ yếu theo phong cách hiện đại, chú trọng sự gọn gàng và tiện dụng.

Vợ chồng Hoàng Hải cũng thường sử dụng hoa tươi để trang trí nhà. Những bình hoa được đặt tại nhiều vị trí giúp không gian có thêm màu sắc và tạo cảm giác ấm cúng.

Sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, cuộc sống hiện tại của NSƯT Hoàng Hải có phần bình yên hơn. Ngoài thời gian dành cho công việc, nam diễn viên tận hưởng cuộc sống bên gia đình, chăm sóc cây cối và dành thời gian cho những sở thích cá nhân.

Ở tuổi 58, căn biệt thự 2 mặt tiền tại thành phố biển không chỉ là nơi ở mà còn phản ánh khá rõ lựa chọn sống của Hoàng Hải: không gian hiện đại nhưng nhiều cây xanh, rộng rãi nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng và gần gũi.

NSƯT Hoàng Hải trong vai bố Chiểu - phim "Đi giữa trời rực rỡ"

NSƯT quen mặt với khán giả truyền hình

Trước khi có cuộc sống ổn định tại Đà Nẵng, Hoàng Hải đã trải qua nhiều năm gắn bó với nghề diễn. Nam nghệ sĩ được khán giả nhớ tới qua nhiều vai diễn trên màn ảnh nhỏ. Điểm đáng chú ý trong sự nghiệp của anh là khả năng đảm nhận nhiều dạng nhân vật khác nhau, không đóng khung ở một kiểu vai.

Ở những vai chính diện, Hoàng Hải thường tạo dấu ấn bằng hình ảnh người đàn ông từng trải, có chiều sâu. Khi chuyển sang những nhân vật gai góc hoặc phản diện, nam diễn viên lại cho thấy một màu sắc khác.

Danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú cũng đánh dấu những đóng góp của anh đối với lĩnh vực nghệ thuật. Dù đã bước sang tuổi 58, Hoàng Hải vẫn xuất hiện trong các dự án phù hợp. Tuy nhiên, ngoài phim trường, nam nghệ sĩ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và tận hưởng cuộc sống tại Đà Nẵng - nơi anh đã gắn bó trong nhiều năm.