Gần 7.700 người 'chạy đua' với mưa gió trên công trường sân bay Phú Quốc

Các tổ đội đồng loạt lắp đặt hệ kính mặt dựng, tạo diện mạo hiện đại cho Nhà ga T2. (Ảnh: NA DƯƠNG)

Tuy vậy, những cơn mưa xối xả cũng không thể ngăn được nhịp độ thi công của gần 7.700 kỹ sư, công nhân đang ngày đêm chia ca, phân kíp, triển khai các hạng mục hoàn thiện dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, quy mô 1.050ha, cánh cửa đầu tiên đón du khách đến với đảo Ngọc.

“Đại công trường” này đang bứt tốc để bước vào giai đoạn hoàn thiện, nhiều hạng mục gần chạm vạch đích, phấn đấu hoàn thành toàn bộ trước khi diễn ra Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Giữa màn mưa, các tổ đội thi công tiếp tục lắp dựng kết cấu thép, hoàn thiện mái lớn và lắp kính mặt dựng cho Nhà ga T2. Theo đại diện Ban Quản lý dự án Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc (thuộc Tập đoàn Sun Group), từ ngày 25/9 vừa qua, đơn vị đã huy động 7.671 công nhân, kỹ sư làm việc tại cụm công trình hàng không, gồm nhà ga T2, nhà ga VIP, nhà máy suất ăn hàng không, cũng như khu hạ tầng, sân đỗ và đường băng cất hạ cánh số 2.

Nhà ga dần thành hình. (Ảnh: DƯƠNG NA)

Sau một năm thi công, hình hài Nhà ga T2 đã dần lộ rõ. Nhìn từ trên cao, một bên cánh của hình tượng “Phượng Hoàng lửa” đã thành hình. Điểm nhấn nổi bật nhất của Nhà ga T2 là hệ mái thép khổng lồ, với tổng khối lượng kết cấu thép toàn dự án hơn 51.000 tấn, trong đó riêng phần mái và hai cánh chiếm khoảng 33.000 tấn. Theo tiến độ thi công, phần kết cấu bê tông khu nhà ga chính đã đạt khoảng 95%, trong khi kết cấu thép mái chính đã hoàn thành 100%.

Ông Trần Văn Chung, Giám sát hoàn thiện nhà ga T2 tại Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho hay, mưa lớn và kéo dài ảnh hưởng nhiều nhất đến các hạng mục ngoài trời, đặc biệt là phần mái và mặt ngoài nhà ga. Thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến khâu vận chuyển nguyên vật liệu từ đất liền ra đảo. Để chủ động nguồn vật tư, các đơn vị thi công tranh thủ vận chuyển vào những thời điểm thời tiết thuận lợi, đồng thời mở rộng các khu vực tập kết, dự trữ nhằm có sẵn nguồn cung trong những ngày mưa lớn.

Ở phía ngoài, các tổ đội cũng đang đồng loạt lắp đặt hệ kính mặt dựng, từng bước tạo nên diện mạo hiện đại cho Nhà ga T2. Số lượng kính sử dụng khoảng 9.500 tấm kính Unitized. Không chỉ tạo lớp vỏ bên ngoài cho công trình, hệ kính còn phải đáp ứng yêu cầu cao về độ kín, khả năng chịu tải và chống chọi với nắng, mưa, gió biển đặc trưng của Phú Quốc.

Bên trong Nhà ga T2, các tổ đội cũng khẩn trương không kém với việc lắp đặt hàng loạt hạng mục hệ thống kỹ thuật. (Ảnh: HOÀNG HÀ)

Nếu bên ngoài là cuộc chạy đua hoàn thiện hình khối, thì bên trong Nhà ga T2 cũng khẩn trương không kém với hàng loạt hạng mục hệ thống kỹ thuật. Trên nhiều tầng, hệ thống ống kỹ thuật, máng cáp, dây dẫn, thiết bị điện và các hạng mục phụ trợ đang được thi công song song với quá trình hoàn thiện kiến trúc.

Một trong những hạng mục được chú ý nhất là hệ thống hành lý tự động (BHS) - “mạch máu” vận hành của nhà ga quy mô lớn, đã và đang được lắp đặt hoàn thiện đồng bộ trên 3 tầng, dài hơn 8km (giai đoạn 1), khối lượng thi công hệ thống BHS hiện đạt khoảng 60%. Theo thiết kế, mỗi giờ hệ thống có khả năng xử lý khoảng 7.560 kiện hành lý đi và 6.300 kiện hành lý đến.

Giai đoạn 1 của dự án được thiết kế để phục vụ 20-24 triệu lượt khách mỗi năm vào năm 2030, đưa Phú Quốc vào nhóm cảng hàng không có công suất lớn nhất cả nước. Theo ông Mai Đình Khoa, Giám sát hoàn thiện thi công dự án, phần mái hoàn tất ngay trong tháng 9 này, các hạng mục xây trát nhà ga dự kiến cơ bản hoàn thành trong tháng 10/2026, còn toàn bộ nội thất, hệ thống kỹ thuật và thiết bị vận hành dự kiến hoàn thiện vào tháng 3/2027, bảo đảm công trình về đích trước khi diễn ra Hội nghị cấp cao APEC 2027.

Hệ thống kính mặt ngoài đang được lắp dựng. (Ảnh: Sungroup)

Nằm trong tổng thể dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc, Nhà ga VIP có diện tích sàn 9.890m², trên quy mô diện tích đất 5,3ha. Công trình lấy cảm hứng từ hình tượng cá đại bàng biển, được thiết kế để đón tiếp trọng thị các đoàn nguyên thủ với quy mô tới 300 người. Đến nay, phần mái cũng đã cơ bản hoàn thiện, các hạng mục xây, trát bên trong đang được đẩy nhanh.

Theo kế hoạch, dự án mở rộng Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ hoàn thiện và vận hành từ tháng 4/2027, nâng công suất lên khoảng 20-24 triệu lượt khách/năm vào năm 2030. Không chỉ phục vụ APEC 2027, dự án được kỳ vọng đưa Phú Quốc trở thành một cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng, mở rộng khả năng kết nối trực tiếp với các trung tâm kinh tế, du lịch lớn trong khu vực và thế giới, tạo thêm động lực để đảo Ngọc vươn tầm trên bản đồ du lịch quốc tế.