Phường Kiến Hưng: Làm rõ trách nhiệm, cam kết xử lý các tồn tại về trật tự đô thị

Nhiều vấn đề được đại biểu phản ánh liên quan đến bãi trông giữ xe, vệ sinh môi trường, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật; các cơ quan chức năng đã làm rõ, đề ra thời hạn xử lý.

Quang cảnh phiên giải trình. Ảnh: Tuấn Điệp

Báo cáo tại phiên giải trình cho thấy, thời gian qua, việc xử lý vi phạm đã góp phần giảm tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, họp chợ tự phát; diện mạo đô thị cơ bản phong quang, sạch đẹp. Công tác thu gom rác được duy trì, 15 “điểm đen” về rác đã được xử lý; việc chăm sóc cây xanh, khắc phục hệ thống chiếu sáng cũng được quan tâm.

Tuy nhiên, tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định, tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, họp chợ tự phát và ô nhiễm môi trường vẫn tái diễn. Một số điểm tập kết, ép rác còn để rác tồn đọng, nước rỉ rác chảy ra vỉa hè.

Đáng chú ý, qua khảo sát 6 bãi trông giữ xe, đa số chưa phù hợp quy hoạch, thiếu hồ sơ pháp lý; một số trường hợp sử dụng đất công, đất nông nghiệp sai mục đích và chưa bảo đảm đầy đủ yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy.

Nguyên nhân chủ yếu là công tác hậu kiểm, duy trì kết quả sau các đợt ra quân chưa thường xuyên, thiếu kiên quyết; việc xử lý các bãi xe trái phép trên đất công, đất nông nghiệp chưa triệt để.

Đại biểu Vũ Ngọc Ninh chất vấn tại phiên giải trình. Ảnh: Tuấn Điệp

Tại phiên chất vấn, đại biểu HĐND phường đề nghị lãnh đạo phường làm rõ thực trạng các bãi trông giữ xe tự phát và tình trạng ô tô dừng, đỗ, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; đồng thời cho biết giải pháp xử lý.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng, cho biết trên địa bàn phường hiện có 25 điểm trông giữ xe, trong đó 4 điểm được cấp phép và 21 điểm chưa được cấp phép.

Đối với 21 điểm chưa được cấp phép, cơ quan chức năng đã lập biên bản yêu cầu chấm dứt hoạt động và xử phạt 4 điểm. Với 17 điểm còn lại, phường sẽ tiếp tục rà soát; những trường hợp phù hợp quy hoạch sẽ xem xét cấp phép hoạt động, các điểm không phù hợp quy hoạch sẽ chấm dứt hoạt động trong quý IV-2026.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng trả lời chất vấn. Ảnh: Tuấn Điệp

Đại biểu cũng phản ánh tình trạng đổ trộm rác thải trên tuyến đường Hoàng Trình Thanh; một số điểm ép rác tại Tổ dân phố Đa Sỹ 2 chưa bảo đảm vệ sinh môi trường, đề nghị UBND phường xử lý.

Đại biểu cũng đề cập tình trạng dây điện, cáp viễn thông tại các Tổ dân phố Đa Sỹ 1, 2, 3 bị chùng, võng xuống đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Trả lời chất vấn, ông Nguyễn Trần Minh Anh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường, cho biết Ban đã yêu cầu đơn vị vệ sinh thuộc Tập đoàn Nam Hà Nội thực hiện bê tông hóa và bố trí vòi nước xịt rửa các điểm thu gom rác trong ngày, trong đó có điểm gần Trường Tiểu học Kiến Hưng và điểm thu gom tại khu vực chùa Đa Sỹ.

Ông Nguyễn Trần Minh Anh, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng trả lời chất vấn. Ảnh: Tuấn Điệp

Thời gian tới, Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phường tiếp tục kiểm tra, giám sát đơn vị thu gom, vận chuyển rác nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường.

Về hệ thống dây điện, cáp viễn thông bị chùng, võng, ông Nguyễn Minh Tuấn cho biết phường sẽ phối hợp với Công ty Điện lực và các đơn vị viễn thông khảo sát, thanh thải, bó gọn và hạ ngầm các tuyến dây trong quý IV-2026.

Đại biểu Nguyễn Hữu Phi chất vấn tại phiên giải trình. Ảnh: Tuấn Điệp

Một vấn đề khác được đại biểu Vũ Ngọc Ninh đặt ra là hệ thống chiếu sáng trên tuyến đường Hoàng Đôn Hòa đã đưa vào sử dụng nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa hoạt động. Đại biểu đề nghị phường sớm khắc phục nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trả lời vấn đề này, ông Chu Mạnh Hà, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, cho biết do chủ đầu tư chưa hoàn thiện toàn bộ dự án nên hạ tầng tuyến đường chưa được bàn giao cho phường.

Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Chu Mạnh Hà phát biểu tại phiên giải trình. Ảnh: Tuấn Điệp

Chủ tịch UBND phường đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư - Hạ tầng phối hợp với chủ đầu tư tuyến đường và Công ty Điện lực Hà Đông sớm hoàn tất việc bàn giao, qua đó triển khai hệ thống điện chiếu sáng, bảo đảm an toàn giao thông.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường phát biểu kết luận phiên giải trình. Ảnh: Tuấn Điệp

Phát biểu kết luận phiên giải trình, đồng chí Nguyễn Tiến Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, đề nghị UBND phường và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, hậu kiểm thường xuyên; xử lý dứt điểm các điểm trông giữ xe không phép.

Đồng chí yêu cầu công tác thu gom rác phải bảo đảm đúng thời gian, không để phát sinh điểm tồn đọng rác, nước rỉ rác ảnh hưởng đến trường học và khu dân cư; đồng thời khẩn trương khắc phục các sự cố hạ tầng kỹ thuật như vỉa hè hư hỏng, nắp hố ga bị mất và gắn chặt trách nhiệm quản lý với người đứng đầu từng địa bàn.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Tiến Quyết nhấn mạnh việc nâng cao ý thức tự giác của người dân, phát huy vai trò giám sát của cộng đồng. HĐND phường sẽ tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện các cam kết sau phiên giải trình, góp phần xây dựng trật tự đô thị trên địa bàn ngày càng kỷ cương, văn minh.