[Video] Giao chỉ tiêu phát triển gần 900.000 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê
Chính phủ giao các địa phương phát triển 899.857 căn nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê trong giai đoạn 2026-2030; trong đó, Thành phố Hồ Chí Minh được giao 181.257 căn, Hà Nội 84.000 căn.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 303 ngày 30/9/2026 về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026-2030.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-giao-chi-tieu-phat-trien-gan-900000-can-nha-o-xa-hoi-nha-o-cho-thue-post992116.html