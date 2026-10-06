Chung tay tổ chức lễ hội

Nhiều người dân đến phụ nấu ăn phục vụ lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh.

Bà Nguyễn Thị Ngoan (75 tuổi), ngụ phường Rạch Giá cho biết từ nhỏ bà đã theo người thân đến đình, cùng mọi người chuẩn bị lễ hội Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực như vệ sinh khuôn viên đình, gói bánh, nấu ăn... Hiện bà đã lớn tuổi, không còn nhanh nhẹn như trước, nhưng mỗi khi gần đến lễ hội, bà lại nhờ cháu chở đến đình gói bánh cúng cụ Nguyễn, góp sức chuẩn bị lễ hội vừa là cách thể hiện lòng tri ân đối với vị anh hùng của dân tộc, vừa giúp bà tìm lại những ký ức xưa. “Được đến đình góp sức cùng mọi người, tôi vui lắm. Tôi làm bằng cái tâm, không nghĩ đến chuyện cực nhọc. Còn sức thì tôi còn đến phụ, góp được chút công sức để lễ hội thêm tươm tất”, bà Ngoan nói.

Những người phụ trách bếp ăn tất bật với công việc, người nhặt, rửa rau củ; người nhóm bếp, nấu cơm... Tiếng trò chuyện, lời hỏi han hòa cùng mùi thơm của những món ăn chay tạo nên không khí ấm áp như bữa cơm gia đình. Với những người đứng bếp, công việc đòi hỏi nấu đủ số lượng, bảo đảm vệ sinh, chất lượng và phục vụ kịp thời, ai nấy đều tất bật nhưng trên gương mặt vẫn ánh lên niềm vui.

Nhiều người dân, tổ chức, nhà hảo tâm chung tay đóng góp vật chất phục vụ lễ hội. Tại các điểm tiếp nhận, xe tải liên tục đưa hàng hóa đến khu vực tập kết. Hơn chục thành viên trong đội tiếp nhận nhanh chóng phân công công việc như kiểm tra, ghi chép số lượng, khuân vác từng bao gạo, thùng dầu ăn, giỏ rau củ đưa vào kho. Công việc diễn ra nhịp nhàng, trật tự, hàng hóa được tiếp nhận, sắp xếp kịp thời, không để ùn ứ, ảnh hưởng đến hoạt động chung.

Người dân gói bánh tét phục vụ người dân về dự lễ hội Nguyễn Trung Trực.

Theo những người tiếp nhận vật phẩm tại Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, tùy khả năng, người góp gạo, dầu ăn, đường, muối và nhu yếu phẩm. Mỗi phần quà có giá trị khác nhau nhưng đều thể hiện tấm lòng thành kính, mong góp sức để lễ hội được tổ chức chu đáo, nghĩa tình. Ông Nguyễn Thanh Phong, ngụ phường Rạch Giá cho biết mỗi năm vào dịp lễ hội Nguyễn Trung Trực, gia đình ông đều góp gạo, đường và vài thùng dầu ăn.

“Với người dân Rạch Giá, cụ Nguyễn luôn là vị anh hùng có khí phách hiên ngang, một vị thần tôn kính và là người ông gần gũi trong tâm khảm mỗi gia đình. Bởi vậy, tất cả những vật phẩm dâng cúng Cụ đều xuất phát từ tấm lòng, mong cùng nhau góp sức tổ chức lễ hội thành công. Việc hỷ cúng vật phẩm là nét đẹp văn hóa, nghĩa tình được gìn giữ qua nhiều thế hệ của người dân dành cho cụ Nguyễn”, ông Phong nói.

Theo Ban Bảo vệ Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh không chỉ là dịp tưởng nhớ công lao của người anh hùng đã lãnh đạo nghĩa quân chống thực dân Pháp mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng giàu ý nghĩa của người dân Nam Bộ. Các nghi lễ truyền thống, hoạt động phục vụ khách hành hương đều thể hiện tình cảm tri ân và niềm tự hào về lịch sử quê hương.

Để góp phần tổ chức lễ hội chu đáo, Ban Bảo vệ Di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực phối hợp các lực lượng và người dân chuẩn bị các phần việc như vệ sinh khuôn viên, trang trí, sắp xếp nơi hành lễ, chuẩn bị thực phẩm, lễ vật và bố trí nhân lực phục vụ. Mọi người đều tự nguyện tham gia, không quản ngại thời gian, công sức, xem đây là một phần trong đời sống tinh thần, góp phần gìn giữ nét đẹp lễ hội qua nhiều năm.