Hàn Quốc biến ẩm thực thành 'vũ khí mềm' để chinh phục du khách quốc tế
Chính quyền thành phố Seoul (Hàn Quốc) đang đẩy mạnh chiến lược quảng bá du lịch thông qua ẩm thực với việc công bố danh sách "Gourmet 100" năm 2026 cùng kế hoạch mở rộng lễ hội ẩm thực quy mô toàn thành phố.
Động thái này cho thấy nỗ lực của thủ đô Hàn Quốc trong việc biến các nhà hàng, quán cà phê, khu chợ và những khu phố đặc sắc thành sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với cả người dân trong nước và du khách quốc tế.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/han-quoc-bien-am-thuc-thanh-vu-khi-mem-de-chinh-phuc-du-khach-quoc-te-20261006152605474.htm