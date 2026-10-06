Hàn Quốc biến ẩm thực thành 'vũ khí mềm' để chinh phục du khách quốc tế

Động thái này cho thấy nỗ lực của thủ đô Hàn Quốc trong việc biến các nhà hàng, quán cà phê, khu chợ và những khu phố đặc sắc thành sản phẩm du lịch hấp dẫn đối với cả người dân trong nước và du khách quốc tế.

Món canh bạch tuộc Hàn Quốc tại một quán ăn ở trung tâm Seoul. Ảnh: Đào Lâm - Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc

Món canh thịt bò và xôi bọc lá truyền thống Hàn Quốc. Ảnh: Đào Lâm - Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc

Món cá nướng truyền thống Hàn Quốc. Ảnh: Đào Lâm - Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc

Món ăn nhanh Pizza tại nhà hàng Mom’s Touch ở Seoul. Ảnh: Đào Lâm - Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc