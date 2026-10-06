Trải nghiệm hương vị Singapore quen thuộc được kể lại theo cách mới

Tại Labyrinth, những món quen thuộc của Singapore không được tái hiện nguyên bản mà trở thành chất liệu để đầu bếp Han Li Guang kể lại ký ức và bản sắc ẩm thực của Đảo quốc theo cách mới.

Nhà hàng một sao Michelin theo đuổi “New Singaporean Cuisine” (Ẩm thực Singapore mới), lấy cảm hứng từ món ăn đường phố, bữa cơm gia đình và những trải nghiệm cá nhân của đầu bếp.

Nếu trước đây Labyrinth từng gây chú ý với những món ăn giàu tính trình diễn và kỹ thuật ẩm thực phân tử, thì thực đơn mới năm 2026 đánh dấu một hướng đi tiết chế hơn, tập trung vào nguyên liệu và hương vị.

Đáng chú ý, nguyên liệu giờ đây được lựa chọn từ nhiều nơi trên thế giới nhưng vẫn được kết nối bằng những hương vị giúp thực khách nhận ra tinh thần Singapore.

Món Shima Aji, Oscietra Caviar (bên trái) và món Spaghettoni, Abalone (bên phải). Ảnh: Time Out.

Một trong những món nổi bật là Spaghettoni, Abalone (mì Ý sợi dày với bào ngư), lấy cảm hứng từ mee rebus – món mì chan nước xốt sệt, đậm vị quen thuộc tại Singapore.

Phần xốt sử dụng hỗn hợp gia vị rempah, khoai lang Nhật Bản và gan bào ngư, đi cùng đậu phụ chiên, hành phi, ớt và bào ngư Nam Phi.

Dù nguyên liệu và cách trình bày thay đổi, những lớp vị quen thuộc vẫn tạo liên tưởng rõ ràng đến mee rebus.

Tinh thần tương tự xuất hiện ở nhiều món khác trong thực đơn mới. Shima Aji, Oscietra Caviar lấy cảm hứng từ yusheng – món gỏi cá thường xuất hiện trong dịp Tết Nguyên đán – nhưng kết hợp cá shima aji, trứng cá tầm, dầu mè Hàn Quốc, mật ong từ Philippines và dưa hấu.

Trong khi đó, món súp theo mùa kết nối sup tulang món xương hầm đậm gia vị quen thuộc tại Singapore với canh chua bò Philippines và bánh xếp nhân đuôi bò.

Bên cạnh những sáng tạo mới, Labyrinth cũng đưa trở lại một số món từng làm nên dấu ấn của nhà hàng. Nổi bật là “My First Chilli Crab v2014”, phiên bản diễn giải món cua sốt ớt dưới hình thức kem ăn cùng cua lột chiên.

Cơm gà Labyrinth và bánh trứng đường lấy cảm hứng từ bánh mì kaya cũng tiếp tục xuất hiện, tạo nên những điểm chạm quen thuộc giữa một thực đơn đang thay đổi mạnh mẽ.

Labyrinth của năm 2026 đã trả lời được câu hỏi “một món ăn cần giữ lại điều gì để vẫn được nhận ra là “Singapore” khi nguyên liệu, kỹ thuật và hình thức đã thay đổi?”.

Với Han Li Guang, câu trả lời dường như nằm ở ký ức và hương vị. Chính cảm giác vừa quen vừa lạ ấy biến một bữa tối tại Labyrinth thành cách để thực khách khám phá bản sắc ẩm thực Singapore từ một góc nhìn mới.

Phiên bản “My First Chilli Crab v2014” được Labyrinth đưa trở lại trong năm 2026. Ảnh: Time Out.

Vì thế, ẩm thực không chỉ làm hành trình thêm phong phú mà còn giúp du khách hiểu sâu hơn về điểm đến.

Ở Singapore, sự giao thoa giữa truyền thống, bản sắc và sáng tạo biến mỗi bữa ăn thành một lát cắt riêng để khám phá Đảo quốc. Đôi khi, chỉ một trải nghiệm đủ khác biệt quanh bàn ăn cũng có thể trở thành lý do để bắt đầu chuyến đi.