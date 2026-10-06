Điện Biên tổ chức Giải leo núi Pu Tó Cọ và Việt dã mở rộng năm 2026

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Tỉnh đoàn và UBND xã Mường Phăng phối hợp tổ chức.

Đây là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, giáo dục truyền thống lịch sử, đồng thời quảng bá tiềm năng du lịch của xã Mường Phăng và tỉnh Điện Biên.

Giải gồm 2 môn với 12 nội dung thi đấu. Đối tượng tham gia gồm vận động viên trong nước; các sở, ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, trường học, xã, phường và các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Nguồn: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Ở môn leo núi, vận động viên thi đấu 4 nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ, đội nam, đội nữ với cự ly 17km. Cung đường xuất phát tại Nhà đón tiếp di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, qua đường mòn lên đỉnh Pu Tó Cọ, nơi từng là Đài quan sát của quân đội ta trong Chiến dịch Điện Biên Phủ, sau đó xuống hướng bản Che Căn, qua khu vực trung tâm xã Mường Phăng và về đích tại điểm xuất phát.

Môn việt dã tổ chức 8 nội dung dành cho nhóm thanh niên và thiếu niên, gồm cá nhân nam, cá nhân nữ, đội nam, đội nữ. Nhóm thanh niên thi đấu cự ly nam 10km, nữ 5km; nhóm thiếu niên thi đấu cự ly nam 5km, nữ 3km. Các vận động viên xuất phát tại cổng chào xã Mường Phăng, chạy theo tuyến quốc lộ 279B và quay về điểm xuất phát theo từng cự ly quy định.

Lễ khai mạc giải dự kiến diễn ra lúc 7h30 phút ngày 24/10 tại di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ. Môn leo núi tổ chức trong ngày 24/10, môn việt dã thi đấu ngày 25/10. Lễ bế mạc và trao giải dự kiến diễn ra lúc 10 giờ ngày 25/10.

Vận động viên tham gia Giải leo núi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ và Giải việt dã thanh, thiếu niên tỉnh Điện Biên mở rộng năm 2025.

Trong khuôn khổ giải tổ chức hoạt động tham quan di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ, Tòa soạn Báo Quân đội nhân dân tại Mường Phăng, bản Che Căn, bản Kéo, hồ Pá Khoang, đảo Hoa anh đào; trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm văn hóa, du lịch và đặc sản địa phương. Tối 24/10 tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ của các đội văn nghệ quần chúng xã Mường Phăng.

Giải đấu được tổ chức hướng tới kỷ niệm 77 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Đồng thời, góp phần xây dựng sản phẩm thể thao gắn với lịch sử, văn hóa và du lịch đặc trưng của Điện Biên. Ban Tổ chức định hướng từng bước đưa giải trở thành hoạt động thường niên, tạo thêm điểm nhấn thu hút người dân, vận động viên và du khách đến với Mường Phăng.