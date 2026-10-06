53 thí sinh 'Hoa hậu Việt Nam 2026' trước giờ Chung khảo

Cuộc thi "Hoa hậu Việt Nam" là nơi phát hiện và bồi dưỡng năng lực của các thí sinh

Sáng 6.10, tại TP. Hải Phòng, Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam đã tổ chức họp báo công bố Chung khảo toàn quốc. Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra từ 20h00 ngày 10.10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP. Hải Phòng, với 53 thí sinh tham dự.

Khi nhan sắc đi cùng trí tuệ và cống hiến

Theo Ban Tổ chức, từ 53 thí sinh tham dự Chung khảo, Ban Giám khảo sẽ lựa chọn những gương mặt bước vào vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Kết quả không chỉ dựa trên phần thể hiện trong đêm thi mà còn căn cứ vào quá trình tham gia cuộc thi. Dự kiến, 25 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được gọi tên vào vòng Chung kết.

Trước Chung khảo, 53 thí sinh đã trải qua gần hai tháng tại nhà chung, tham gia các chương trình đào tạo và hoạt động thực tế. Các kỹ năng được chú trọng gồm catwalk, phong thái, giao tiếp, nói trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, thể lực và kỹ năng trước ống kính.

Quá trình này được tổ chức nhằm giúp Ban Tổ chức có thêm cơ sở đánh giá thí sinh một cách toàn diện, thay vì chỉ nhìn nhận qua những phần trình diễn trên sân khấu.

Tại Tả Lèng (Lai Châu), các thí sinh được chia nhóm, tìm hiểu nhu cầu, xây dựng ý tưởng, thuyết trình và triển khai dự án nhân ái tại các điểm trường. Việc tham gia xuyên suốt quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án cũng là cơ sở để đánh giá khả năng phối hợp và tinh thần trách nhiệm của từng thí sinh.

Một điểm nhấn trong quá trình tham gia cuộc thi là chuỗi hoạt động tìm hiểu văn hóa, lịch sử và đời sống địa phương. Các thí sinh tham gia Chuyến tàu Độc lập, khám phá văn hóa Thăng Long - Kinh Bắc, nghe và thực hành quan họ, tìm hiểu bảo vật, di sản và nghệ thuật.

Những chuyến đi đến Vị Xuyên, Tân Trào, Thành Tuyên giúp các thí sinh hiểu thêm về lịch sử, ký ức chiến tranh, truyền thống cách mạng và đời sống văn hóa địa phương.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến đã được đặt ra ngay từ đầu mùa giải.

Sau gần hai tháng, điều cuộc thi hướng tới không chỉ là việc thí sinh trình diễn tốt hơn mà còn là sự trưởng thành trong cách suy nghĩ, ứng xử và trách nhiệm với những việc mình làm.

Theo Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến đã được đặt ra ngay từ đầu mùa giải

“Hoa hậu Việt Nam vẫn tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, nhưng vẻ đẹp ấy cần đi cùng tri thức, nền tảng văn hóa và khả năng tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng. Chúng tôi mong khán giả có thể nhìn thấy hành trình trưởng thành đó ở từng thí sinh", Trưởng Ban Tổ chức nhấn mạnh.

Trả lời về 4 trụ cột của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, khi định hình nên các trụ cột này, những giá trị cốt lõi này là xuyên suốt, trong đó cả 4 tiêu chí đều quan trọng như nhau và tiêu chí Cống hiến luôn được đánh giá cao.

Theo quan điểm của Ban Tổ chức, Nhan sắc, Văn hóa và Trí tuệ cuối cùng hướng tới việc tạo ra giá trị phục vụ cộng đồng. Thí sinh được kỳ vọng sử dụng tri thức và vẻ đẹp của mình để lan tỏa những giá trị tích cực, đặc biệt tới giới trẻ.

Bên cạnh yếu tố ngoại hình, chất lượng học vấn và năng lực ngoại ngữ cũng là một điểm đáng chú ý của dàn thí sinh năm nay. Nhiều thí sinh đang học hoặc đã tốt nghiệp các trường đại học trong và ngoài nước, thuộc nhiều lĩnh vực như kinh tế, truyền thông, khoa học, môi trường và ngoại ngữ.

Nền tảng học vấn được thể hiện qua kết quả học tập, những trường hợp tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc, học song song nhiều chuyên ngành hoặc sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế. Trí tuệ của thí sinh còn được đánh giá thông qua cách trình bày quan điểm, thuyết trình dự án, trả lời câu hỏi và xử lý tình huống.

53 nhan sắc và sân khấu “khổng lồ” lấy cảm hứng từ đóa sen

Theo Ban Tổ chức, 53 thí sinh có mặt bằng nhan sắc khá đồng đều, đa dạng về nét đẹp, hình thể và phong cách. Nhiều thí sinh có lợi thế về chiều cao và tỉ lệ hình thể. Sau quá trình đào tạo, nhiều thí sinh cũng cho thấy sự tiến bộ về catwalk, biểu cảm, tạo dáng, giao tiếp và sự tự tin trước ống kính.

Cuộc thi tiếp tục tôn trọng vẻ đẹp tự nhiên, đồng thời khuyến khích mỗi thí sinh phát huy những ưu điểm riêng.

Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức tại sân khấu ngoài trời ở Quảng trường biển, Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng. Thiết kế sân khấu lấy cảm hứng từ hình ảnh sen vươn lên và nở hoa, với những đường cong được sử dụng để tạo sự mềm mại cho các khối kết cấu kỹ thuật.

Từ tâm sân khấu, các lớp không gian mở rộng theo chiều ngang. Hệ thống màn hình LED cong kết hợp với kết cấu giật lớp gợi hình những cánh sen đang mở. Hình tượng sen được sử dụng để chuyển tải quan điểm tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, tâm hồn và khí chất của Hoa hậu Việt Nam.

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Nhiều tuyến catwalk được bố trí từ các hướng khác nhau, tạo điều kiện để thí sinh thể hiện bước đi, phong thái và cá tính riêng. Cảnh quan biển, mặt nước và đường chân trời tại Đồi Rồng cũng được khai thác như phông nền tự nhiên, đồng thời góp phần giới thiệu cảnh sắc khu du lịch tới công chúng.

Để chuẩn bị cho đêm thi, 53 thí sinh tập luyện với đạo diễn catwalk, biên đạo múa và các chuyên gia. Ê-kíp xây dựng cách trình diễn riêng cho từng phần thi áo dài, áo tắm và dạ hội. Riêng phần áo dài có bảy ý tưởng trình diễn khác nhau, trong khi phần dạ hội chú trọng khả năng làm chủ hình thể và không gian sân khấu.

Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng không chỉ là địa điểm diễn ra các đêm thi mà còn là nơi lưu trú, huấn luyện và tổ chức nhiều hoạt động đồng hành của thí sinh trong gần hai tháng.

Không gian sinh thái biển, hệ thống hạ tầng và tiện ích đồng bộ giúp khu du lịch tổ chức nhiều hoạt động cho thí sinh, từ rèn luyện thể lực, chạy việt dã, chèo thuyền kayak đến trải nghiệm golf, trồng cây tại Rừng ngập mặn và khám phá Legend Park. Quảng trường biển có sức chứa lên tới 20.000 người, đáp ứng các yêu cầu tổ chức những đêm thi quy mô lớn.

Việc đăng cai Hoa hậu Việt Nam 2026 được đánh giá là cơ hội kết nối và lan tỏa hình ảnh du lịch TP. Hải Phòng.

Trong hành trình trải nghiệm, các thí sinh đã đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt đền thờ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, khám phá vịnh Lan Hạ và trải nghiệm đời sống văn hóa tại quần đảo Cát Bà.

Thí sinh có gần một tháng tập luyện ở Hải Phòng, chuẩn bị cho đêm chung khảo "Hoa hậu Việt Nam 2026"

Từ đó, hình ảnh các thí sinh tại khu du lịch và các danh thắng TP. Hải Phòng được kỳ vọng trở thành những hình ảnh truyền thông, góp phần khắc họa một Hải Phòng vừa có chiều sâu lịch sử, văn hóa, vừa hiện đại và giàu sức sống.