Dâng hương tưởng niệm Nguyễn Trung Trực tại nơi ông hy sinh

Các đại biểu dâng hương tại Bia ghi dấu địa điểm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực bị thực dân Pháp hành hình năm 1868.

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực tên là Nguyễn Văn Lịch (còn gọi là Quản Chơn, Quản Lịch), được nhân dân tôn kính gọi là Cụ Nguyễn. Ông sinh năm 1838, tại Bình Nhật, huyện Cửa An, phủ Tân An (nay thuộc xã Bình Đức, tỉnh Tây Ninh), trong một gia đình làm nghề chài lưới.

Khi thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nước ta, ông tham gia kháng chiến và lập nhiều chiến công vang dội khiến thực dân Pháp khiếp sợ. Quân Pháp dồn toàn lực, dùng nhiều thủ đoạn tàn bạo, nham hiểm nhất nhằm tiêu diệt bằng được nghĩa quân Nguyễn Trung Trực để dập tắt tinh thần kháng chiến của nghĩa quân An Nam. Cuối cùng, quân Pháp bắt được ông và đem về Sài Gòn thẩm vấn, dùng chức tước, tiền tài khuyến dụ nhưng không thể lay chuyển được khí tiết của vị anh hùng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Các đại biểu dâng hương Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.

Ngày 27/10/1868, Nguyễn Trung Trực bị thực dân Pháp hành hình tại Rạch Giá, khi mới 30 tuổi. Trước khi hy sinh, ông để lại câu nói nổi tiếng: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”.

Tưởng nhớ công lao của Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực, người dân Rạch Giá và nhiều địa phương lập đình thờ, tổ chức lễ giỗ vào các ngày 26, 27 và 28/8 âm lịch hằng năm.

Năm nay, Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh được tổ chức từ ngày 6 đến 8/10 (nhằm ngày 26 đến 28/8 âm lịch), với nhiều hoạt động tưởng niệm, văn hóa, văn nghệ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.