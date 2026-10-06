Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam

Theo kế hoạch, ngày 24-11 là thời điểm trọng tâm, gắn với chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) và các hoạt động văn hóa cộng đồng.

Các hoạt động nổi bật gồm: Festival cồng chiêng; Ngày hội Di sản văn hóa; trưng bày, triển lãm về lịch sử, văn hóa Tây Sơn và di sản Chăm; biểu diễn nghệ thuật truyền thống; hội thảo về di sản Tây Nguyên; phát triển văn hóa đọc, không gian sáng tạo và sản phẩm truyền thông số.

Năm 2025, Gia Lai tổ chức thành công nhiều sự kiện, lễ hội văn hóa, thể thao lớn

Tỉnh còn tổ chức trải nghiệm văn hóa truyền thống tại các cơ sở lưu trú, Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc miền Trung - Tây Nguyên và phối hợp tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Gia Lai khuyến khích các cơ sở lưu trú đưa trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật, sản phẩm thủ công và trang phục truyền thống vào phục vụ du khách; đồng thời vận động giảm giá phòng, miễn hoặc giảm phí tham quan trong thời gian cao điểm.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 lấy người dân và cộng đồng làm trung tâm, tạo điều kiện để cộng đồng tham gia, nghệ nhân được hỗ trợ và di sản có người tiếp nối. Hiệu quả chương trình được đánh giá qua mức độ tham gia, lợi ích mang lại và khả năng duy trì các giá trị văn hóa.