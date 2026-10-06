Tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công tại An Giang

Các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng trong khuôn viên Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh An Giang.

Tham dự lễ có đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang; đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang...

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công tỉnh.

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dâng hương tại chánh điện Đền tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ và người có công.