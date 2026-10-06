An Giang: Ấm lòng những bếp ăn miễn phí tại Lễ hội Nguyễn Trung Trực

Lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 6 - 8/10 (tức ngày 26 - 28/8 âm lịch).

Du khách thập phương được phục vụ ăn uống miễn phí dịp giỗ Cụ Nguyễn (Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực).

Gần 10 năm qua, cứ đến mùa giỗ Cụ Nguyễn, anh Nguyễn Thanh Bình (xã Châu Thành, tỉnh An Giang), lại về đình, góp sức phục vụ nấu cơm, đun nước miễn phí để phục vụ cho bà con thập phương.

Tại trại cơm của gia đình anh Bình, hàng chục người thay nhau khuân rau củ, vo gạo, sơ chế, nấu nướng rồi dọn dẹp. Những nồi cơm lớn liên tục được đưa lên bếp. Từ khoảng 4 - 5h đến 22h, thậm chí khuya hơn, các bếp vẫn đỏ lửa.

“Chỉ đến khi không còn khách đến dùng cơm, mọi người mới nghỉ. Công việc nặng nhọc, kéo dài, nhưng hiếm khi nghe một lời than”, anh Bình chia sẻ.

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào kháng chiến chống Pháp ở Nam bộ nửa sau thế kỷ 19.

Ở một góc khác, nhóm của chị Nguyễn Thị Hồng Thắm (xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang) cũng tất bật với những mẻ bánh bao. Khoảng 50 người trong nhóm đã duy trì việc tổ chức món bánh bao miễn phí tại lễ hội Nguyễn Trung Trực khoảng 10 năm liên tục. Năm nay, họ chuẩn bị tới 1 tấn bột làm bánh đãi khách.

Từ khoảng 3h30, người gọt củ, người rửa, người xào nhân, người đánh bột, người cán bánh, người tạo hình bánh, người hấp, người phát bánh, mỗi khâu đều cần người nên nhóm rất đông thành viên.

Theo Ban Bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, năm nay có gần 10 trại cơm, 2 trại bánh xèo và 2 trại đậu hũ đăng ký nấu ăn, làm bánh miễn phí phục vụ khách thập phương tới tham dự lễ hội.

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, Sở Y tế tỉnh An Giang đã kiểm tra 23 bếp ăn tại các trại cơm, trại bánh xèo và đậu hũ phục vụ lễ hội. Qua kiểm tra, các bếp cơ bản chuẩn bị chu đáo, khu vực chế biến sạch sẽ, khô ráo và thực hiện lưu mẫu thức ăn.

Một số hình ảnh tại ngày giỗ Cụ Nguyễn:

Nhóm phụ nữ đang sơ chế rau, củ phục vụ lễ hội.

Năm nay có 14 trại cơm, bánh xèo và đậu hũ phục vụ miễn phí.

Người dân đổ bánh xèo phục vụ du khách.

Lễ hội diễn ra từ ngày 6 - 8/10 (tức ngày 26 - 28/8 âm lịch).

Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực là thủ lĩnh tiêu biểu của phong trào kháng Pháp ở Nam bộ nửa sau thế kỷ 19, gắn với chiến công đốt tàu L’Espérance trên vàm Nhựt Tảo năm 1861 và trận đánh đồn Rạch Giá năm 1868. Ông nổi tiếng với câu nói về ý chí chống ngoại xâm của người Nam bộ: "Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây".