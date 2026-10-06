Đình Vân Cốc trở thành điểm đến du lịch của Hà Nội

Đình Vân Cốc, xã Phúc Lộc. Ảnh: PL

Trước đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận điểm du lịch vào ngày 16-9-2026. Ngày 25-9, Đoàn thẩm định của Sở tiến hành thẩm định thực tế tại đình Vân Cốc. Đến ngày 28-9, Đoàn thẩm định thống nhất đề nghị UBND thành phố ra quyết định công nhận điểm du lịch di tích đình Vân Cốc. Điểm du lịch có diện tích 1ha.

Theo kết quả thẩm định, đình Vân Cốc có tài nguyên du lịch văn hóa, có giá trị đối với hoạt động du lịch và có ranh giới được xác định rõ ràng. Đình thờ ba vị Thành Hoàng làng là bà Phùng Ả Tú, bà Phùng Ả Huyền và bà Hoàng Thượng Cát - ba vị nữ tướng dưới trướng Hai Bà Trưng.

Lễ hội đình Vân Cốc được tổ chức hằng năm trong 3 ngày, từ ngày 12 đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch với hoạt động rước được tổ chức luân phiên hằng năm. Các nghi thức chính gồm lễ rước, lễ dâng hương và lễ tế.

Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, lễ hội đình Vân Cốc còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu giữa các xã; các trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố, cờ tướng, cướp cờ, đập niêu, bịt mắt bắt dê… thu hút người dân và khách thập phương tham gia.

Đình Vân Cốc có hệ thống kiến trúc mang giá trị đặc sắc. Nghi môn tứ trụ kết hợp hai cổng phụ, phía trên có các hình tượng Long - Ly - Quy - Phượng, phía dưới khắc những hàng câu đối ca ngợi công đức các vị anh hùng dân tộc. Tòa Đại bái được làm theo kiểu 5 gian 2 chái với 48 cột gỗ lim, kết hợp các mảng chạm khắc mang hình tượng Long - Ly - Quy - Phượng, tùng - trúc - cúc - mai và lê - na - đào - lựu. Hậu cung là nơi chính cung thờ ba Bà, có tòa Cấm cung, sập thờ, 3 cỗ long ngai và bài vị khắc tên, thụy hiệu, thành hiệu của ba Bà.

Không chỉ có giá trị về kiến trúc, đình Vân Cốc còn lưu giữ những dấu ấn lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng truyền thống của cộng đồng dân cư địa phương. Không gian đình rộng rãi, thoáng đãng, được bao quanh bởi hệ thống cây xanh, tạo sự hài hòa giữa kiến trúc đình làng truyền thống và cảnh quan thiên nhiên.

Đình Vân Cốc còn lưu giữ những dấu ấn lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng truyền thống của cộng đồng dân cư địa phương. Ảnh: PL

Sản phẩm du lịch chủ yếu đang được khai thác tại đình Vân Cốc là tham quan, tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc và tín ngưỡng của di tích. Cùng với đó, không gian làng quê, sản xuất nông nghiệp, văn hóa cộng đồng và các điểm tham quan trên địa bàn có thể được kết nối để hình thành các sản phẩm du lịch đa dạng hơn. Khu vực xã Phúc Lộc có hệ thống sông Hồng, sông Đáy, các vùng sản xuất lúa, cây ăn quả, rau an toàn và những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng.

Đáng chú ý, từ đình Vân Cốc có thể kết nối với vùng trồng bưởi Tam Vân tại thôn Vân Hà. Ngoài du lịch nông nghiệp, điểm đến còn có khả năng kết nối với nghề làm bánh, làm bún tại làng Thanh Chiểu, nghề làm đậu tại Linh Chiểu; các hoạt động văn hóa tín ngưỡng, lễ hội; ẩm thực và sản phẩm địa phương như thịt nướng Vân Cốc, bánh, bún, đậu phụ Sen Chiểu cùng các sản phẩm OCOP. Đình Vân Cốc cũng có khả năng kết nối với đền Hát Môn, đình Hạ Hiệp, khu sinh thái trải nghiệm Đầm Sen, đình Tường Phiêu và một số di tích, điểm tham quan khác trong khu vực.

Về điều kiện phục vụ khách, giao thông vào điểm du lịch thuận tiện, có nhiều tuyến xe buýt kết nối, chỗ đỗ xe máy và ô tô, mạng Wifi miễn phí; có biển chỉ dẫn, hướng dẫn viên tại điểm và bài thuyết minh. Điểm du lịch có 2 cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm OCOP, đồ lưu niệm; khu vui chơi, giải trí ngoài trời diện tích 4.000m² và dịch vụ ăn uống phục vụ du khách. Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ cũng được thực hiện theo quy định.