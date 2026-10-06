Hơn 1.000 người về Vĩnh Phong viếng Nguyễn Trung Trực
Ngày 6/10, có hơn 1.000 người dân trong và ngoài tỉnh đến đình thần Hoàng Bổn Cảnh, ấp Cạnh Đền, xã Vĩnh Phong (An Giang) viếng, dâng hương tưởng niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực.
Đây là năm đầu tiên xã Vĩnh Phong tổ chức Lễ hội Nguyễn Trung Trực với quy mô lớn. Trong 3 ngày diễn ra lễ hội, bên cạnh hoạt động dâng hương tưởng niệm, người dân, đoàn viên, thanh niên và các lực lượng địa phương còn tham gia nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hon-1-000-nguoi-ve-vinh-phong-vieng-nguyen-trung-truc-a498966.html