Đánh thức du lịch mạo hiểm từ những cung đường Lai Châu

Khai mở dư địa từ núi rừng

Những năm gần đây, Lai Châu liên tục ghi dấu trên bản đồ du lịch với nhiều điểm đến và sản phẩm trải nghiệm đặc sắc. Từ những đỉnh núi cao, cung đường đá cổ đến các bản làng giàu bản sắc văn hóa, địa phương đang từng bước khai thác thế mạnh riêng để hình thành những sản phẩm du lịch khác biệt.

Khu du lịch Cầu kính Rồng Mây mang đến trải nghiệm cảm giác mạnh giữa độ cao hàng nghìn mét; Cổng trời Ô Quy Hồ mở ra không gian hùng vĩ của một trong “tứ đại đỉnh đèo” Tây Bắc; trong khi quần thể hang động Pusamcap vẫn giữ được vẻ đẹp kỳ bí, nguyên sơ.

Cùng với đó, nhiều sản phẩm trải nghiệm mới cũng được hình thành như dù lượn “Bay lên nóc nhà Đông Dương” tại bản Sì Thâu Chải hay khám phá không gian văn hóa tại Sin Suối Hồ - bản du lịch cộng đồng đạt chuẩn ASEAN.

Các vận động viên tham gia "Giải bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” diễn ra ngày 4/10 vừa qua.

Theo ông Trần Quang Kháng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, địa phương có nhiều lợi thế để phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, nhất là du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và trải nghiệm văn hóa.

“Lai Châu sở hữu một không gian văn hóa đa dạng với 20 dân tộc cùng sinh sống. Mỗi cộng đồng mang theo những giá trị riêng về kiến trúc, trang phục, lễ hội, ẩm thực, nghề truyền thống và phong tục tập quán. Đây chính là nền tảng để địa phương phát triển những sản phẩm du lịch mang dấu ấn riêng, thay vì chỉ khai thác cảnh quan.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng được nhiều điểm du lịch cộng đồng có tiếng như Sin Suối Hồ, Bản Thẳm, bản Lao Chải, bản Nà Luồng, bản Sì Thâu Chải...”, ông Kháng nói.

Không chỉ sở hữu đời sống văn hóa đa dạng, Lai Châu còn có hệ thống núi cao và cảnh quan tự nhiên đặc sắc với Pu Si Lung, Pu Ta Leng, Bạch Mộc Lương Tử, Phàn Liên San, Tả Liên Sơn, Pờ Ma Lung; đèo Ô Quy Hồ - một trong “tứ đại đỉnh đèo” miền Bắc; động Pu Sam Cap được mệnh danh là “Tây Bắc đệ nhất động” hay thác Tắc Tình.

“Chúng tôi kỳ vọng thông qua du lịch sẽ lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người và văn hóa Lai Châu. Đây là địa phương còn xa xôi nhưng có nhiều lợi thế về cảnh quan, núi rừng và văn hóa cộng đồng”, ông Kháng chia sẻ.

Tuy nhiên, theo Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, lợi thế về tài nguyên chưa đồng nghĩa với lợi thế về sản phẩm. Việc xây dựng sản phẩm và quảng bá hình ảnh địa phương vẫn chưa tương xứng với tiềm năng.

Trong bối cảnh đó, phát triển du lịch được kỳ vọng không chỉ thu hút du khách mà còn mở rộng cơ hội tiêu thụ sản phẩm địa phương, thúc đẩy thương mại, tạo sinh kế và cải thiện thu nhập cho người dân, đặc biệt tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

“Điều quan trọng là phát triển nhưng không đánh mất bản sắc. Từ kiến trúc, văn hóa, ẩm thực đến phong tục cần được gìn giữ trong quá trình làm du lịch. Đó là nền tảng để xây dựng sản phẩm đặc trưng và phát triển bền vững”, ông Trần Quang Kháng nhấn mạnh.

Đưa những cung đường thành điểm đến

Từ những lợi thế về địa hình và cảnh quan, thời gian qua Lai Châu đẩy mạnh kết hợp du lịch với thể thao, trải nghiệm và du lịch mạo hiểm. Nhiều giải leo núi, chạy địa hình được tổ chức, qua đó đưa những cung đường, bản làng và cảnh quan tự nhiên đến gần hơn với du khách.

Một trong những sự kiện đáng chú ý là giải “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pavi năm 2026” do Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu tổ chức ngày 4/10/2026 vừa qua tại xã Sin Suối Hồ.

Tham gia giải, các vận động viên có cơ hội đi qua những cánh rừng nguyên sinh, triền núi Lai Châu.

Được khởi xướng từ năm 2023, giải chạy địa hình “Bước chân trên mây” tiếp tục trở lại Lai Châu, trong đó đường đá cổ Pavi là một trong những cung đường chính. Đây không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là sản phẩm trải nghiệm gắn với cảnh quan, lịch sử và đời sống văn hóa bản địa.

Có lịch sử hơn một thế kỷ, con đường đá cổ Pavi vẫn còn nhiều đoạn lưu giữ tương đối nguyên vẹn kết cấu đá. Được xây dựng từ đầu thế kỷ XX để kết nối Lai Châu với Sa Pa, tuyến đường mang giá trị lịch sử đồng thời tạo nên một không gian trải nghiệm đặc biệt giữa núi rừng Tây Bắc.

Tham gia giải, các vận động viên có cơ hội đi qua những cánh rừng nguyên sinh, triền núi, thác nước, suối tự nhiên và các bản làng của đồng bào Mông, Dao, Hà Nhì... Hành trình vì thế không chỉ là một cuộc thi thể thao mà còn giúp người tham gia trực tiếp cảm nhận cảnh quan, đời sống và văn hóa của cộng đồng cư dân bản địa.

Các vận động viên check-in tại con đường đá cổ Pavi.

Giải có sự tham gia của 100 nhà báo, phóng viên thuộc các cơ quan thông tấn, báo chí, cùng đông đảo vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên phong trào và những người yêu thích chạy địa hình.

Theo nhà báo Trần Ngọc Hà - Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam, đồng Trưởng ban tổ chức giải, việc mở rộng quy mô tham dự tạo thêm cơ hội trải nghiệm cho cộng đồng yêu thể thao, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh con đường đá cổ Pavi và du lịch Lai Châu đến đông đảo công chúng.

Ban tổ chức kỳ vọng mỗi vận động viên sẽ trở thành một “đại sứ truyền thông”, mang câu chuyện, hình ảnh và trải nghiệm thực tế về Lai Châu đến cộng đồng thông qua các nền tảng truyền thông, mạng xã hội và mạng lưới những người yêu thể thao.

“Đây cũng là phương thức quảng bá du lịch hiện đại, phát huy hiệu quả truyền thông trực tiếp từ chính những người tham gia sự kiện.

Đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về trách nhiệm bảo tồn các giá trị lịch sử, văn hóa và môi trường sinh thái gắn với phát triển du lịch bền vững”, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam chia sẻ.

Nhiều nhà báo và người dân Lai Châu thích thú tham gia giải "Bước chân trên mây" năm 2026, khám phá Con đường đá cổ Pavi.

Trong hành trình phát triển du lịch, những cung đường như Pavi không chỉ là nơi thử sức của các vận động viên mà còn có thể trở thành "sợi dây" kết nối thể thao với cảnh quan, di sản và văn hóa bản địa.

Mỗi bước chân trên cung đường vì thế vừa mang đến trải nghiệm chinh phục, vừa mở ra một cách khám phá khác về Lai Châu giúp những giá trị vốn ẩn mình giữa núi rừng đến gần hơn với du khách.

Khi được kết nối với du lịch cộng đồng, sản phẩm OCOP, ẩm thực, nghề thủ công và các hoạt động trải nghiệm những cung đường ấy có thể trở thành điểm khởi đầu cho một chuỗi sản phẩm du lịch đa dạng, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Xa hơn, đây là hướng đi để biến lợi thế cảnh quan, văn hóa và con người thành nguồn lực phát triển, tạo thêm việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời mở rộng cơ hội để du khách khám phá Lai Châu và thúc đẩy sinh kế bền vững từ chính những tiềm năng sẵn có của địa phương.