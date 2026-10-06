Hơn 150 học sinh, chiến sĩ tham gia các hoạt động bên khu di tích Nguyễn Trung Trực ở Phú Quốc
Ngày 6/10, hơn 150 học sinh, chiến sĩ Lữ đoàn 950 và Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, đặc nhiệm Phú Quốc (An Giang) tham gia các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian tại Khu di tích lịch sử quốc gia mộ Anh hùng Nguyễn Trung Trực ở Cửa Cạn.
Trò chơi bịt mắt bắt vịt.
Các hoạt động do Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp đặc khu Phú Quốc tổ chức. Đông đảo học sinh, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị lực lượng vũ trang tham gia, cổ vũ các trò chơi như kéo co, rùa đẻ trứng vàng, nhảy bao bố, bịt mắt bắt vịt...
Chuỗi hoạt động tạo không khí vui tươi tại Khu di tích lịch sử quốc gia mộ Anh hùng Nguyễn Trung Trực, góp phần đưa các hoạt động kỷ niệm đến gần hơn với học sinh, cán bộ, chiến sĩ và người dân.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hon-150-hoc-sinh-chien-si-tham-gia-cac-hoat-dong-ben-khu-di-tich-nguyen-trung-truc-o-phu-quoc-a498973.html