Chung tay gìn giữ môi trường xanh

Phụ nữ thôn Núi Ngọc tích cực giữ gìn vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp.

Lập Thạch có diện tích 39,10km2, 42 thôn, dân số hơn 34.430 người. Địa bàn rộng, dân cư đông đặt ra yêu cầu phải thường xuyên giữ gìn cảnh quan, vệ sinh môi trường và xây dựng nếp sống văn minh ở khu dân cư.

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân, Đảng ủy, UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hệ thống truyền thanh, các cuộc họp khu dân cư, sinh hoạt chi hội, chi đoàn và các phong trào, cuộc vận động ở cơ sở. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những việc gần với đời sống như không xả rác bừa bãi, thu gom, phân loại rác tại nguồn, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần.

Cùng với tuyên truyền, xã gắn công tác bảo vệ môi trường với trách nhiệm của từng khu dân cư, tổ chức đoàn thể và hộ gia đình. Mỗi tổ chức có một phần việc phù hợp, từ đó thu hút sự tham gia thường xuyên của cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, xã tổ chức 5 đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu hút 2.075 lượt người tham gia; vệ sinh, chỉnh trang 65km đường giao thông và trồng mới gần 1.070 cây xanh. Toàn xã hiện có 185 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, 35 mô hình, tổ tự quản về môi trường và 8.576 hộ tham gia thu gom, phân loại rác.

Hội LHPN xã có nhiều hoạt động gắn bảo vệ môi trường với xây dựng gia đình và khu dân cư sạch đẹp. Hội quản lý 54 tuyến đường và khuôn viên nhà văn hóa với tổng chiều dài trên 22.000m. Các chi hội vệ sinh hằng tuần, tổng vệ sinh ít nhất mỗi tháng một lần. Tại các tuyến đường tự quản, hội viên phụ nữ cùng người dân quét dọn, thu gom rác, phát quang bụi rậm, chăm sóc cây xanh, đường hoa, hạn chế sử dụng túi nilon. Hoạt động được duy trì qua đó nâng cao ý thức của hội viên và từng gia đình. Đồng chí Đỗ Thị Thuận - Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN xã cho biết: Hội xác định muốn phong trào bền vững phải bắt đầu từ những việc cụ thể và từ chính mỗi gia đình. Bởi vậy, mỗi khi hội phát động, có nhiều hội viên và người dân chủ động tham gia. Nhiều hộ tự giác quét dọn khu vực trước nhà, chăm sóc cây xanh, trồng hoa và nhắc nhở nhau không vứt rác bừa bãi.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã đều có nhiệm vụ riêng. MTTQ xã xác định người dân là chủ thể của mô hình; các tổ chức làm nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, kết nối, giám sát, từng bước hình thành ý thức tự quản trong cộng đồng. Theo đó, MTTQ xã phát huy vai trò của Ban Công tác Mặt trận tại 42 khu dân cư; lựa chọn những tuyến đường, khu dân cư có cách làm hiệu quả để đánh giá, rút kinh nghiệm và nhân rộng. Mô hình “Sáng - xanh - sạch - đẹp” được gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng “Thôn dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc” và các phong trào thi đua tại địa phương. Hội Nông dân xã vận động hội viên thu gom, xử lý rác thải, giữ gìn vệ sinh trong sản xuất. Đoàn Thanh niên phát huy vai trò xung kích, tình nguyện trong vệ sinh môi trường, trồng cây xanh. Hội Cựu chiến binh duy trì các tuyến đường tự quản, vận động hội viên và gia đình cùng thực hiện.

Điểm đáng ghi nhận trong phong trào bảo vệ môi trường ở Lập Thạch là vai trò chủ thể của người dân ngày càng được phát huy. Tại nhiều khu dân cư, giữ gìn vệ sinh dần trở thành công việc thường xuyên của mỗi gia đình, thay vì chỉ thực hiện khi có đợt phát động. Đây cũng là cơ sở để các mô hình tự quản về môi trường được duy trì lâu dài.

Bà Nguyễn Thị Ngữ - thôn Núi Ngọc cho biết: Hiệu quả của các phong trào không chỉ thể hiện ở cảnh quan được cải thiện mà còn ở sự thay đổi trong ý thức mỗi người dân. Ở thôn Núi Ngọc, các gia đình đều chủ động giữ vệ sinh khu vực sinh sống, cùng tham gia các đợt tổng vệ sinh, chăm sóc cây xanh, đường hoa, không xả rác bừa bãi.

Bảo vệ môi trường ở Lập Thạch được bắt đầu từ những việc cụ thể: Một tuyến đường được giữ sạch, một hàng cây được chăm sóc, một đường hoa được duy trì, một gia đình thay đổi thói quen. Khi những việc làm nhỏ được cộng đồng cùng thực hiện và duy trì, sẽ tạo nên chuyển biến tích cực trong cảnh quan, môi trường sống và nếp sống ở khu dân cư.