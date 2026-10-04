Chính sách đúng, người dân đồng lòng xây dựng cuộc sống ấm no

Đường bê tông nối liền các xóm đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào Khmer. Ảnh: Phan Bình

Từ chủ trương đúng đến đổi thay trong cuộc sống

Giang Thành là xã có đông đồng bào Khmer sinh sống ở tỉnh An Giang. Những năm qua, từ nguồn lực của các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa phương đã đầu tư hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, giúp nhiều hộ dân từng bước thoát nghèo. Gia đình bà Thị Chành Thu, ở ấp Tà Teng, trước đây chỉ trông chờ vào vài công ruộng nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau. Được hỗ trợ bò giống từ dự án sinh kế và hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, bà mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình. Những lúc nông nhàn, bà còn thu mua cỏ bàng để cung cấp cho hợp tác xã đan thủ công mỹ nghệ, tạo thêm nguồn thu nhập. “Gia đình tôi được hỗ trợ bò giống từ chương trình giảm nghèo. Nhờ chăm chỉ làm ăn, kết hợp chăn nuôi và làm thêm nghề phụ, cuộc sống đã ổn định hơn, gia đình đã thoát nghèo” - bà Thu chia sẻ.

Không chỉ riêng gia đình bà Thu, nhiều hộ đồng bào Khmer ở Giang Thành cũng đang từng bước vươn lên từ các mô hình sản xuất phù hợp với điều kiện địa phương. Những tuyến đường nông thôn được mở rộng, trường học, cơ sở y tế được đầu tư, hệ thống điện, nước sinh hoạt ngày càng hoàn thiện đã làm thay đổi diện mạo vùng biên. Ông Tạ Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giang Thành cho biết, nhờ triển khai hiệu quả các chương trình, dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số cùng với sự nỗ lực vươn lên của người dân, đời sống vật chất và tinh thần của bà con được nâng lên rõ rệt.

Nếu ở xã Giang Thành, sinh kế được xem là “chìa khóa” để giảm nghèo, thì tại xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau, sự đổi thay được cảm nhận rõ từ những công trình phục vụ dân sinh. Những con đường bê tông sạch đẹp nối liền các xóm, ấp; nhà văn hóa được xây dựng khang trang; trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào Khmer.

Ông Thạch Chia, ở ấp Tân Điền chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đường sá được đầu tư thuận tiện đi lại và giao thương. Con cháu được học hành đầy đủ, các giá trị văn hóa truyền thống cũng được giữ gìn và phát huy”.

Theo ông Kim Văn Danh, Trưởng ấp Tân Điền, nhà sinh hoạt văn hóa của ấp được đầu tư từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia đã trở thành nơi hội họp, tuyên truyền chủ trương, chính sách, đồng thời là điểm sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, góp phần gắn kết cộng đồng.

Những công trình ấy không chỉ mang giá trị vật chất mà còn tạo nên không gian sinh hoạt chung, giúp chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân, từ đó củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.

Ông Mai Việt Triều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thanh Tùng cho biết, trong 5 năm qua, xã được hỗ trợ khoảng 12 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, chủ yếu là giao thông nông thôn tại những khu vực có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. “Nếu như đầu giai đoạn, hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 30%, thì đến nay chỉ còn hơn 3%. Đây là kết quả từ sự quan tâm của các cấp, các ngành và sự nỗ lực vươn lên của chính người dân” - ông Triều nói.

Thực tế ở Giang Thành, Thanh Tùng hay nhiều địa phương khác trong khu vực Tây Nam Bộ cho thấy, khi chính sách sát thực tiễn, nguồn lực được đầu tư đúng trọng tâm và người dân đồng lòng tham gia thì hiệu quả mang lại rất rõ nét. Điều quan trọng hơn cả là tinh thần tự lực, ý chí vươn lên của đồng bào đã được khơi dậy mạnh mẽ.

Gia đình bà Thị Chành Thu được hỗ trợ bò giống từ dự án sinh kế nên đã từng bước thoát nghèo. Ảnh: Phan Bình

Hướng tới giai đoạn phát triển mới

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục đầu tư mà còn phải nâng cao hiệu quả, bảo đảm mọi chính sách thực sự đi vào cuộc sống. Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chia sẻ, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các chương trình, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường phối hợp giữa các ngành, các cấp để thực hiện hiệu quả các nội dung thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục tiêu và kịp thời đến người thụ hưởng. “Với sự quan tâm của Trung ương, của tỉnh và sự đồng lòng của nhân dân, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn Cà Mau sẽ tiếp tục phát triển toàn diện, bền vững” - ông Thăng nhấn mạnh.

Tại tỉnh An Giang, các ngành chức năng cũng đang chủ động chuẩn bị cho giai đoạn mới. Ông Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang cho rằng, hiệu quả của chương trình không chỉ được đo bằng số vốn giải ngân mà phải được thể hiện bằng những thay đổi cụ thể trong đời sống của người dân. Theo đó, địa phương sẽ tập trung rà soát chính xác đối tượng thụ hưởng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, xác định nhu cầu đầu tư và xây dựng các dự án phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. “An Giang xác định tinh thần làm thật, hiệu quả thật, người dân được hưởng lợi thật. Nguồn lực của chương trình phải tập trung giải quyết những vấn đề thiết thực, cấp bách, tạo sinh kế, giảm nghèo bền vững và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng” - ông Phúc khẳng định.

Từ những đổi thay ở các phum, sóc vùng Tây Nam Bộ hôm nay có thể thấy, thành công của các chương trình, chính sách dân tộc không chỉ nằm ở những con đường mới mở, những công trình được xây dựng hay những con số giảm nghèo ấn tượng, mà đó còn là niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước và ý chí vươn lên của mỗi gia đình.