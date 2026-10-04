Sự kiện kinh tế thế giới nổi bật tuần qua

1. Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) ngày 2/10 nhất trí phối hợp đưa tới 100 triệu thùng dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ từ kho dự trữ khẩn cấp ra thị trường trong 4 tháng tới nhằm hạ nhiệt thị trường năng lượng. Quyết định được đưa ra sau khi Mỹ gây sức ép yêu cầu các đồng minh tăng nguồn cung nhiên liệu cho thị trường.

Một cơ sở lọc dầu tại Nasiriyah, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

2. Trung Quốc và Mỹ đã nhất trí giảm thuế quan áp lên lượng hàng hóa nhập khẩu từ cả hai phía trị giá 60 tỷ USD. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer nhận định động thái này giúp phía Mỹ mở ra khả năng tiếp cận thị trường tốt hơn cho khoảng 30% lượng hàng hóa xuất khẩu của nước này sang Trung Quốc.

Cảng hàng hóa Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

3. Chính phủ Thái Lan ngày 29/9 thông báo trích 2 tỷ baht (khoảng 61,5 triệu USD) từ ngân sách trung ương năm 2026 để hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ trên toàn quốc, trong bối cảnh các nghiên cứu kinh tế cảnh báo thủ đô Bangkok có thể gánh chịu thiệt hại lên tới 11,8 tỷ baht. Chính phủ đang làm việc với Chính quyền Đô thị Bangkok để thống nhất mức bồi thường, bảo đảm người dân thủ đô đủ điều kiện sẽ nhận mức hỗ trợ tối đa 9.000 baht/hộ gia đình theo tiêu chuẩn chung trên toàn quốc.

4. Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel đến hết tháng 10/2026, theo thông báo được bộ phận báo chí của Nội các Nga công bố ngày 30/9. Quyết định được đưa ra nhằm duy trì tình hình ổn định trên thị trường nhiên liệu nội địa, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu động cơ tăng cao vào giai đoạn cao điểm của mùa thu hoạch nông nghiệp.

Toàn cảnh cơ sở lọc dầu ở giếng dầu Vankorskoye thuộc vùng Krasnoyarsk, Nga. Ảnh: Reuters/TTXVN

5. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 30/9 thông báo nước này sẽ bắt đầu áp thêm mức thuế bổ sung 55% đối với các lô hàng thịt bò nhập khẩu từ Brazil kể từ ngày 1/10, sau khi quốc gia Nam Mỹ này chính thức chạm mốc hạn ngạch hàng năm là 1,1 triệu tấn. Mức thuế mới này sẽ cộng dồn vào thuế nhập khẩu tiêu chuẩn 12%, nâng tổng mức thuế nhập khẩu mà Brazil phải chịu lên tới 67% đối với tất cả các lô hàng vượt hạn ngạch.

6. Sự cố nghiêm trọng trên chuyến bay flydubai từ Dubai tới Israel ngày 30/9 đang thu hút sự chú ý đặc biệt và Israel đang điều tra theo hướng là một vụ tấn công khủng bố. Sự việc xảy ra khi chiếc máy bay chở 174 hành khách, đa số là người Israel đã phải chuyển hướng và hạ cánh tại Saudi Arabia sau khi máy bay phát tín hiệu khẩn cấp. Nguyên nhân ban đầu được cho là do vụ ẩu đả giữa hai phi công trong buồng lái.

Máy bay cứu hộ đưa hành khách Israel trên chuyến bay FZ1073 của Hãng Flydubai về tới sân bay Ben Gurion, gần Tel Aviv, ngày 1/10/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

7. Tập đoàn Bayer của Đức ngày 2/10 thông báo sẽ đầu tư 2,2 tỷ USD xây dựng một nhà máy dược phẩm mới tại New Albany, bang Ohio, Mỹ, nhằm mở rộng năng lực sản xuất thuốc điều trị ung thư, tim mạch và bệnh thận, đồng thời tạo khoảng 600 việc làm mới. Đây là một trong những khoản đầu tư đơn lẻ lớn nhất của Bayer vào một cơ sở dược phẩm tại Mỹ.

8. Nhà sản xuất chip Nvidia (Mỹ) ngày 28/9 thông báo lãnh đạo tập đoàn đã phê duyệt kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 150 tỷ USD - quy mô vượt xa kỷ lục trước đó của Apple là 110 tỷ USD, mức được phê duyệt vào năm 2024. Nvidia dự kiến sẽ hoàn tất chương trình này vào cuối tài khoá 2028.

9. Amazon Web Services (AWS), đơn vị kinh doanh dịch vụ điện toán đám mây của tập đoàn Amazon, ngày 2/10 thông báo sẽ đầu tư hơn 1 tỷ USD trong 5 năm tới vào các cộng đồng địa phương nơi có các hệ thống trung tâm dữ liệu của tập đoàn tại Mỹ. Các trung tâm dữ liệu đang đối mặt với làn sóng phản đối từ người dân địa phương trên khắp nước Mỹ do lo ngại về nhu cầu tiêu thụ điện tăng vọt, chi phí dịch vụ tiện ích gia tăng cũng như nhiều hệ lụy khác đối với địa phương.