Việt Nam chi gần 50 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa từ ASEAN

Số liệu từ Cục Thống kê cho biết, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang 6 thị trường lớn nhất đạt 339,5 tỷ USD, chiếm 78% tỷ trọng trị giá xuất khẩu.

Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch 140 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai với trị giá 65,8 tỷ USD, tăng 32,9% YoY.

Kim ngạch xuất khẩu sang EU cũng tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2025, lên mức 50,7 tỷ USD. ASEAN là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư với trị giá 34,4 tỷ USD, tăng 20,6% so với 9 tháng đầu năm 2025.

Hai thị trường đứng sau lần lượt là Hàn Quốc với kim ngạch 25,5 tỷ USD, tăng 19% YoY; Nhật Bản cũng tăng 18% YoY, ở mức 23,1 tỷ USD.

Về nhập khẩu, Việt Nam chi 359 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa từ 6 thị trường lớn nhất trong 9 tháng qua, chiếm 79% tỷ trọng.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch 187 tỷ USD, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước.

Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai với trị giá 69,3 tỷ USD, tăng tới 55,9% YoY. Kim ngạch nhập khẩu từ ASEAN cũng tăng mạnh 28% YoY, lên mức 49,9 tỷ USD.

Các thị trường nhập khẩu đứng sau lần lượt là Nhật Bản với trị giá 20,5 tỷ USD, tăng 12,6% YoY; Mỹ đạt 17,3 tỷ USD, tăng 27,2% YoY; EU đạt 14,7 tỷ USD, tăng 13,9% YoY.