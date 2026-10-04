Việt Nam chi gần 50 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa từ ASEAN
ASEAN là thị trường nhập khẩu lớn thứ ba của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2026, đạt 49,9 tỷ USD và tăng tới 28% so với cùng kỳ năm trước.
Số liệu từ Cục Thống kê cho biết, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang 6 thị trường lớn nhất đạt 339,5 tỷ USD, chiếm 78% tỷ trọng trị giá xuất khẩu.
Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất với kim ngạch 140 tỷ USD, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ hai với trị giá 65,8 tỷ USD, tăng 32,9% YoY.
Kim ngạch xuất khẩu sang EU cũng tăng 21,7% so với cùng kỳ năm 2025, lên mức 50,7 tỷ USD. ASEAN là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư với trị giá 34,4 tỷ USD, tăng 20,6% so với 9 tháng đầu năm 2025.
Hai thị trường đứng sau lần lượt là Hàn Quốc với kim ngạch 25,5 tỷ USD, tăng 19% YoY; Nhật Bản cũng tăng 18% YoY, ở mức 23,1 tỷ USD.
Về nhập khẩu, Việt Nam chi 359 tỷ USD để nhập khẩu hàng hóa từ 6 thị trường lớn nhất trong 9 tháng qua, chiếm 79% tỷ trọng.
Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất với kim ngạch 187 tỷ USD, tăng 39,3% so với cùng kỳ năm trước.
Hàn Quốc là thị trường nhập khẩu lớn thứ hai với trị giá 69,3 tỷ USD, tăng tới 55,9% YoY. Kim ngạch nhập khẩu từ ASEAN cũng tăng mạnh 28% YoY, lên mức 49,9 tỷ USD.
Các thị trường nhập khẩu đứng sau lần lượt là Nhật Bản với trị giá 20,5 tỷ USD, tăng 12,6% YoY; Mỹ đạt 17,3 tỷ USD, tăng 27,2% YoY; EU đạt 14,7 tỷ USD, tăng 13,9% YoY.
Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/viet-nam-chi-gan-50-ty-usd-de-nhap-khau-hang-hoa-tu-asean-60292.html