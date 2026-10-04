Xã Ninh Sơn trao sinh kế cho 22 hộ nghèo

Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2026) và triển khai các hoạt động an sinh xã hội, vừa qua, Hội Nông dân xã Ninh Sơn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội địa phương tổ chức chương trình “Trao sinh kế - Trao yêu thương”.

Theo đó, các đơn vị đã trao cây giống, con giống cho 22 hộ nghèo trên đia bàn xã với tổng kinh phí hơn 55 triệu đồng, được huy động từ nguồn xã hội hóa do các tổ chức, mạnh thường quân và Nhân dân đóng góp.

Trao hỗ trợ mô hình sinh kế heo giống cho hội viên nông dân.

Cụ thể, hỗ trợ gà giống cho 12 hộ (mỗi hộ 50 con gà, trị giá 2 triệu đồng/hộ); hỗ trợ cây giống măng cụt, chôm chôm, dừa xiêm, mít Thái cho 2 hộ (trị giá 2 triệu đồng/hộ); hỗ trợ heo giống cho 8 hộ (mỗi hộ 2 con heo, trị giá 3,4 triệu đồng/hộ). Sự hỗ trợ kịp thời này góp phần tạo điều kiện, động lực để các hộ nghèo chủ động sản xuất, phát triển chăn nuôi, trồng trọt ngay tại gia đình nhằm từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Trao hỗ trợ mô hình sinh kế gà giống cho hội viên nông dân.

Phát biểu tại buổi trao sinh kế, lãnh đạo Hội Nông dân xã đã động viên các gia đình vượt qua khó khăn; đồng thời lưu ý các hộ sau khi tiếp nhận gà và heo giống cần chú ý đến công tác tiêm phòng định kỳ, chủ động vệ sinh chuồng trại và áp dụng đúng các quy trình kỹ thuật chăm sóc, phối hợp chặt chẽ với cán bộ thú y địa phương để đảm bảo vật nuôi phát triển khỏe mạnh, mang lại hiệu quả kinh tế tối ưu.