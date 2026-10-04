Kinh tế Morocco: Doanh thu du lịch đạt hơn 8,8 tỷ Euro, xuất khẩu nông sản sang EU đạt 2,66 tỷ Euro

Trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh thu du lịch của Morocco đạt hơn 8,8 tỷ Euro. (Nguồn: Intrepid Travel)

Cụ thể, theo số liệu của Cơ quan Quản lý Ngoại tệ Morocco, trong 8 tháng đầu năm nay, doanh thu từ hoạt động du lịch của nước này đạt 97,92 tỷ dirham (MAD), tương đương khoảng 8,8 tỷ Euro, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết tháng 8, quốc gia Bắc Phi này đã đón được 14,1 triệu lượt khách, tăng 608.000 lượt, tương đương 4,5%, so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 8, lần đầu tiên số lượt khách đến Morocco vượt 2 triệu lượt, tăng 3% so với tháng 8/2025.

Lượng khách tăng cũng thúc đẩy hoạt động tại các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng. Tính đến hết tháng 7, các cơ sở này ghi nhận gần 25,9 triệu lượt lưu trú qua đêm, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2025.

Các thị trường châu Âu tiếp tục đóng góp đáng kể vào lượng khách quốc tế đến Morocco. Trong 7 tháng đầu năm, Pháp và Tây Ban Nha là hai thị trường lớn nhất. Trong đó, Pháp ghi nhận 3,62 triệu lượt khách tới Morocco, chiếm 30% tổng số, trong khi Tây Ban Nha đứng thứ hai với 2,6 triệu lượt, chiếm 21% tổng số. Vương quốc Anh đứng thứ ba với 855.523 lượt khách, chiếm 7%.

Ngoài du khách châu Âu, Morocco còn thu hút nhiều du khách Mỹ, Canada và một số nước châu Á.

Kết quả 8 tháng đầu năm tiếp nối đà tăng trưởng mạnh của ngành du lịch Morocco trong năm 2025. Theo Cơ quan Quản lý Ngoại tệ Morocco, doanh thu du lịch năm ngoái của nước này đạt 138,1 tỷ MAD (khoảng 12,4 tỷ Euro), tăng 20,6% so với năm 2024.

Những kết quả trên cho thấy du lịch tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế và thu ngoại tệ của Morocco, trong bối cảnh nước này đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ du lịch.

Trong khi đó, xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp - thực phẩm của Morocco sang Liên minh châu Âu (EU) tiếp tục tăng trong 7 tháng đầu năm nay, trong khi kim ngạch xuất khẩu theo chiều ngược lại của EU sang quốc gia Bắc Phi này giảm đáng kể.

Theo báo cáo mới nhất về xuất nhập khẩu nông sản - thực phẩm của Ủy ban châu Âu (EC) công bố ngày 28/9, trong giai đoạn từ tháng 1-7/2026, EU nhập khẩu 2,66 tỷ Euro các sản phẩm nông nghiệp - thực phẩm từ Morocco, tăng 1% so với mức 2,621 tỷ Euro cùng kỳ năm 2025.

Mức tăng trên được ghi nhận sau khi xuất khẩu nông sản - thực phẩm của Morocco sang EU tăng mạnh trong năm 2025, đạt 3,753 tỷ Euro, tăng 8,5% so với mức 3,460 tỷ Euro năm 2024.

Với kết quả trên, Morocco nằm trong nhóm những nhà cung cấp nông sản - thực phẩm lớn bên ngoài EU. Năm 2025, Morocco chiếm 2% tổng kim ngạch nhập khẩu nông sản - thực phẩm của EU, đứng thứ 12. Theo số liệu 7 tháng đầu năm 2026, Morocco hiện đứng thứ 13.

Brazil tiếp tục là nhà cung cấp lớn nhất cho thị trường EU trong năm 2025, với kim ngạch 18,6 tỷ Euro, chiếm 10% tổng nhập khẩu nông sản - thực phẩm của khối. Tiếp theo là Anh với 16 tỷ Euro; Mỹ, 13,2 tỷ Euro; Ukraine, 10,6 tỷ Euro; và Trung Quốc, 9,9 tỷ Euro.

Trong 7 tháng đầu năm 2026, EU xuất khẩu 1,99 tỷ Euro các sản phẩm nông nghiệp - thực phẩm sang Morocco, giảm 223 triệu Euro, tương đương 10%, so với 2,212 tỷ Euro cùng kỳ năm 2025. Năm 2025, xuất khẩu nông sản - thực phẩm của EU sang Morocco đạt 3,785 tỷ Euro, tăng 4% so với 3,634 tỷ Euro năm 2024.

EU xuất khẩu được tổng cộng 138,7 tỷ Euro sản phẩm nông nghiệp - thực phẩm trong 7 tháng đầu năm 2026, giảm 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong cả năm 2025, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của EU đạt 239 tỷ Euro.

EC cho biết giá một số mặt hàng nông sản chủ lực có sự biến động. Giá cacao giảm góp phần làm giảm giá trị nhập khẩu sản phẩm này của EU; trong khi tổng giá trị nhập khẩu cà phê, chè, cacao và gia vị của EU cũng giảm 4,8 tỷ Euro, tương đương 19%.

(tổng hợp)