Bắc Ninh khởi động dự án phát triển nhân lực kỹ thuật hàng không

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh, đây là bước mở rộng hợp tác sau 8 năm (2018-2025) xây dựng nền tảng giáo dục STEM, chuyển trọng tâm sang giáo dục nghề nghiệp (TVET), hướng tới đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho ngành hàng không và các lĩnh vực công nghệ cao.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đoàn Xuân Thanh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cho biết, dự án được triển khai trong bối cảnh Bắc Ninh có nhiều cơ hội phát triển mới về hạ tầng và công nghiệp, trong đó có định hướng phát triển các dự án hạ tầng hàng không như Sân bay Gia Bình. Nhu cầu về đội ngũ nhân lực kỹ thuật có chuyên môn, kỹ năng thực hành, năng lực công nghệ và kỷ luật nghề nghiệp ngày càng được đặt ra.

Theo thỏa thuận, dự án tập trung nâng cao năng lực đào tạo tại hai cơ sở giáo dục nghề nghiệp là Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ và Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà. Mục tiêu là tăng cường kết nối giữa cơ sở đào tạo, người học và nhu cầu nhân lực thực tế của doanh nghiệp hàng không.

Ảnh minh họa. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Trong năm 2026, dự án bước vào giai đoạn đầu với chương trình đào tạo giảng viên nguồn (TOT), trước mắt đào tạo chuyên sâu cho hơn 15 giảng viên nòng cốt, hướng tới hình thành đội ngũ 45 giảng viên trong toàn dự án.

Nội dung đào tạo gồm các nhóm kỹ năng chuyên ngành, kỹ năng mềm, kỹ năng số và AI, kỹ năng xanh, cùng An toàn - Sức khỏe - Môi trường lao động (OHSE) trong các lĩnh vực kỹ thuật và kinh doanh hàng không.

Sau khi hoàn thành đào tạo, đội ngũ giảng viên nguồn sẽ tiếp tục chuyển giao kiến thức, kỹ năng cho ít nhất 400 sinh viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia dự án.

Thông qua mô hình này, dự án hướng tới thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo trong nhà trường và yêu cầu thực tế của doanh nghiệp hàng không, đồng thời giúp sinh viên tiếp cận sớm các năng lực chuyên môn, kỹ năng số, kỹ năng mềm, kỹ năng xanh và văn hóa an toàn nghề nghiệp.