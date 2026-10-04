Ông Nguyễn Tiến Thanh thôi chức Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đã ký quyết định về việc cho ông Nguyễn Tiến Thanh thôi giữ chức Chủ tịch hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo nguyện vọng cá nhân từ ngày 5/10.

Ông Nguyễn Tiến Thanh.

Ông Nguyễn Tiến Thanh sẽ chuyển công tác đến Báo Văn Nghệ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam kể từ ngày 5/10.

Ông Nguyễn Tiến Thanh có trách nhiệm bàn giao đầy đủ hồ sơ, tài liệu, công việc đang giải quyết, tài chính, tài sản cũng như các quyền và nghĩa vụ liên quan cho Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và quy chế nội bộ.

Lương, phụ cấp và các chế độ chính sách khác của ông Thanh tiếp tục được thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Trước đó, vào tháng 5/2024, ông Nguyễn Tiến Thanh được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn ký quyết định bổ nhiệm làm Chủ tịch hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.