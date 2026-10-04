Trung Quốc điều tra chống bán phá giá một mặt hàng từ EU, Brussels lập tức có động thái

Trụ sở Bộ Thương mại Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh. (Nguồn: VGC)

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thêm, ngày 14/9, cơ quan này đã nhận được đơn đề nghị chính thức từ hai nhà sản xuất trong nước đại diện cho ngành sản xuất p-Nitrotoluene của Trung Quốc, yêu cầu tiến hành điều tra chống bán phá giá đối với các sản phẩm nhập khẩu từ EU.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, các bằng chứng sơ bộ do bên nộp đơn cung cấp cho thấy, khối lượng p-Nitrotoluene nhập khẩu từ EU vẫn duy trì ở mức cao trong giai đoạn từ năm 2022-2025, với mức giá giảm liên tục gần 60% trong khoảng thời gian này. Theo người phát ngôn, số hàng nhập khẩu này từ EU đã gây thiệt hại cho ngành sản xuất p-Nitrotoluene của Trung Quốc.

Đại diện Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, đơn đề nghị đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để tiến hành cuộc điều tra chống bán phá giá theo luật pháp nước này cũng như các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trung Quốc sẽ tiến hành điều tra theo đúng các quy định pháp luật liên quan và bảo vệ đầy đủ quyền lợi của tất cả các bên liên quan. Theo đó, cuộc điều tra bắt đầu từ ngày 3/10 và dự kiến sẽ hoàn tất trước ngày 3/10/2027. Thời hạn điều tra có thể được gia hạn 6 tháng trong các trường hợp đặc biệt.

Theo Bộ Thương mại Trung Quốc, hợp chất p-Nitrotoluene (còn gọi là 4-Nitrotoluene) chủ yếu được sử dụng để sản xuất các hóa chất ứng dụng rộng rãi trong thuốc nhuộm, thuốc bảo vệ thực vật và dược phẩm.

Trước đó, hồi tháng 9 vừa qua, EU cũng đã tiến hành cuộc điều tra nhằm vào các sản phẩm nhựa PVC (polyvinyl chloride) nhập khẩu từ một số quốc gia, trong đó có Trung Quốc.

Dự kiến, Ủy viên châu Âu phụ trách Thương mại và An ninh kinh tế Maros Sefcovic sẽ có cuộc đàm phán với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào tại Bắc Kinh vào ngày 8/10 tới nhằm tránh nguy cơ leo thang các biện pháp đáp trả lẫn nhau.

(theo Global Times)