Chung một nhịp đập ASEAN

Sau thời gian làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm cao, Hội nghị lãnh đạo cấp cao cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và đạt được những kết quả quan trọng.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Trưởng đoàn các nước ASEAN tại hội nghị.

Tại phiên làm việc chính thức, các nước đã cùng thảo luận, đánh giá cởi mở, thẳng thắn về tình hình hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã; từ đó đề ra những phương hướng, biện pháp chiến lược nhằm thúc đẩy hơn nữa hợp tác khu vực đi vào chiều sâu, thực chất.

Trên cơ sở đó, công tác hợp tác xác minh, truy bắt, tiếp nhận, dẫn giải đối tượng truy nã giữa cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN trong thời gian tới sẽ tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Trên tinh thần hữu nghị và hợp tác của ASEAN, hội nghị đã đánh giá tình hình tội phạm truy nã ở cấp quốc gia và khu vực trong thời gian qua; báo cáo kết quả hợp tác, nhận diện những vấn đề khó khăn, vướng mắc trong công tác hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận, xây dựng và thống nhất các giải pháp chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm truy nã thông qua các cơ chế hợp tác đa phương và song phương trong ASEAN.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung và Kế hoạch hành động chung.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung Hội nghị và Kế hoạch hành động chung về tăng cường hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã.

Phát biểu bế mạc, Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những kết quả đạt được tại hội nghị.

Thành công của hội nghị là tiền đề quan trọng để cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN cụ thể hoá “Tuyên bố của lãnh đạo các nước ASEAN về nâng cao hiệu quả hợp tác truy bắt tội phạm truy nã” (2025), hướng tới mục tiêu chung “Tăng cường hợp tác khu vực vì một ASEAN thượng tôn pháp luật và không có tội phạm truy nã”.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của các đại biểu; đồng thời đánh giá cao Ban Tổ chức, Cục Đối ngoại, Bộ Công an Việt Nam đã làm việc tích cực, tận tụy, trách nhiệm, bảo đảm cho sự thành công của sự kiện.