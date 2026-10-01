Ô tô mắc kẹt trên đường ray đúng lúc tàu hỏa đang lao tới

Tình huống "đau tim" này xảy ra vào sáng sớm 30/9 tại khu vực giao cắt đường sắt gần Front Street NE và Norway Street NE, thành phố Salem, bang Oregon, Mỹ.

Theo Sở Cảnh sát Salem, khoảng 5h12, chủ chiếc ô tô gọi tới số khẩn cấp 911 báo tin phương tiện của mình đang mắc kẹt trên đường ray và không thể di chuyển ra ngoài. Đáng lo ngại hơn, thời điểm này một đoàn tàu đang lao về phía chiếc xe.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, người trên ô tô đã rời khỏi phương tiện. Đoàn tàu không thể dừng lại kịp và sau đó đâm vào chiếc xe đang nằm trên đường ray.

Cảnh sát cho biết vụ va chạm xảy ra khi đoàn tàu đã giảm xuống tốc độ thấp. Rất may, không còn ai ở bên trong ô tô vào thời điểm va chạm và không có trường hợp nào bị thương.

Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc ô tô sedan nằm trên đường ray ngay phía trước đầu máy và mắc kẹt ở chiều song song với đường ray. Sau cú va chạm, phương tiện bị hư hỏng nhưng không xảy ra tình trạng lật hay cháy.

Sự cố khiến nhiều tuyến đường dọc đường sắt trong khu vực giữa Front Street và Maple Avenue NE phải tạm thời đóng cửa để lực lượng chức năng xử lý hiện trường. Công ty Portland & Western Railroad cũng được thông báo về vụ việc.

Hiện cảnh sát chưa công bố nguyên nhân khiến chiếc ô tô mắc kẹt trên đường ray.

Làm gì để tránh ô tô mắc kẹt trên đường ray?

Theo tổ chức giáo dục an toàn đường sắt Operation Lifesaver của Mỹ, một nguyên tắc quan trọng khi lái xe qua đường sắt là chỉ bắt đầu vượt qua đường ray khi chắc chắn phía bên kia có đủ khoảng trống để toàn bộ chiếc xe đi qua. Người lái không nên đi theo xe phía trước lên đường ray nếu phía trước đang ùn tắc, bởi xe có thể phải dừng lại ngay trên đường tàu chạy.

Tại những điểm giao cắt có mặt đường nhô cao, gồ ghề hoặc thay đổi độ dốc lớn, người lái cũng cần đặc biệt thận trọng với những ô tô có khoảng sáng gầm thấp. Với xe số sàn, Operation Lifesaver khuyến cáo tránh chuyển số khi đang vượt qua phần đường ray nhô cao, bởi động tác này có thể làm xe chết máy ngay trên đường sắt.

Trước khi đi qua, tài xế cần quan sát cả hai hướng, tuân thủ đèn tín hiệu và rào chắn, tuyệt đối không cố vượt khi rào chắn đang hạ xuống. Với nơi có nhiều đường ray song song, sau khi một đoàn tàu vừa đi qua cũng không nên lập tức vượt đường sắt vì có thể một đoàn tàu khác đang tiến đến từ hướng ngược lại hoặc trên đường ray kế bên.

Trong trường hợp ô tô đã chết máy hoặc mắc kẹt trên đường ray, ưu tiên hàng đầu không phải là cố cứu chiếc xe. Tài xế cần đưa tất cả mọi người ra khỏi ô tô và nhanh chóng rời xa đường ray, ngay cả khi chưa nhìn thấy đoàn tàu nào. Tại Mỹ, người gặp nạn được khuyến cáo tìm biển Emergency Notification System (ENS) màu xanh - trắng tại điểm giao cắt, gọi số điện thoại ghi trên biển và cung cấp mã của điểm giao cắt để đơn vị đường sắt có thể cảnh báo đoàn tàu; nếu không tìm thấy biển này, cần gọi 911.

Đặc biệt, nếu đoàn tàu đã xuất hiện trong tầm nhìn, Operation Lifesaver khuyến cáo người trên xe phải lập tức rời phương tiện. Khi chạy khỏi khu vực nguy hiểm, nên di chuyển chéo ra xa đường ray về phía đoàn tàu đang tới, thay vì chạy xuôi theo hướng tàu chạy. Lý do là khi đầu máy đâm vào ô tô, các mảnh kim loại, kính hoặc bộ phận của xe có thể bị hất về phía trước và sang hai bên theo hướng chuyển động của đoàn tàu.

Theo FOX 12 Oregon/KPTV, Operation Lifesaver