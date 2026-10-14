Chung cư tiếp tục hút khách

Theo dữ liệu của công ty PropertyGuru Việt Nam, tâm lý thận trọng tiếp tục bao trùm thị trường khi có tới 63% môi giới đánh giá người mua vẫn đang trong trạng thái quan sát, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền. Lãi suất vay cao, những lo ngại về biến động chính sách, quy hoạch cùng hạn chế về dòng tiền là những rào cản chính đối với giao dịch.

Dù vậy, chung cư tiếp tục là phân khúc thu hút sự quan tâm lớn nhất, chiếm 37% tổng mức độ quan tâm bất động sản bán, cao hơn các phân khúc khác như đất nền (24%) và nhà riêng (21%). Đồng thời, 36% môi giới đánh giá chung cư là loại hình có tiềm năng tăng trưởng tốt nhất trong 6 tháng tới, tiếp đến là nhà riêng với 32%.

Đáng chú ý, tỷ trọng mức độ quan tâm đối với bất động sản sơ cấp tăng từ 16% lên 28% trong vòng 2 năm trở lại đây, cho thấy người mua đang chú ý nhiều hơn đến các sản phẩm từ chủ đầu tư. Chính sách thanh toán và khả năng tiếp cận tài chính ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng tác động đến quyết định giao dịch.

Tại Hà Nội, chung cư ngày càng chiếm ưu thế khi tỷ trọng mức độ quan tâm tăng lên 52%, trong khi đất nền giảm còn 13% và nhà riêng 18%. Dù vậy, mặt bằng giá vẫn tiếp tục điều chỉnh. So với quý II, giá rao bán chung cư giảm 5%, đất nền giảm 10%, biệt thự giảm 3%, còn nhà riêng nhìn chung đi ngang.

Chung cư tiếp tục dẫn dắt thị trường bất động sản. (Ảnh: Minh Đức).

Đáng chú ý, thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa phân khúc sơ cấp và thứ cấp. Tính từ đầu năm đến tháng 9, chỉ số giá rao bán chung cư thứ cấp giảm 15%, mạnh hơn mức 9% của phân khúc sơ cấp. Tuy nhiên, chung cư thứ cấp vẫn chiếm 54% lượng giao dịch ước tính trong quý III, cao hơn mức 46% của phân khúc sơ cấp.

Sự khác biệt này phản ánh những động lực khác nhau giữa hai thị trường. Ở phân khúc sơ cấp, các chính sách chiết khấu giá bán, hỗ trợ lãi suất và ân hạn gốc lãi được môi giới đánh giá có tác động lớn đến quyết định mua. Ngược lại, thị trường thứ cấp ghi nhận nhu cầu ở thực chiếm ưu thế với tỷ lệ 83% (trong khi nhu cầu đầu tư là 17%), người mua có xu hướng tìm kiếm những căn hộ có mức giá phù hợp tại các khu vực đã điều chỉnh.

Tại TP.HCM, thị trường bất động sản quý III cũng ghi nhận sự phân hóa giữa các loại hình, trong khi mặt bằng giá rao bán nhìn chung tương đối ổn định. Cụ thể, chung cư tiếp tục dẫn dắt nhu cầu với mức độ quan tâm đạt 38%, tăng 3 điểm phần trăm so với quý trước. Ngược lại, mức độ quan tâm dành cho nhà riêng giảm từ 35% xuống 31%, còn đất nền duy trì ở mức 14%, nhà mặt phố chiếm 11% và biệt thự chiếm 6%.

Mặt bằng giá của phân khúc nhà riêng ở Hà Nội khá ổn định nhưng có sự phân hóa giữa các khu vực. Cụ thể, Hoàn Kiếm ghi nhận giá rao bán giảm 8% so với quý trước, Đông Anh và Cầu Giấy cùng giảm 5%.

Tâm lý chờ đợi vẫn hiện hữu khi 36% môi giới cho biết khách hàng tiếp tục trì hoãn giao dịch để quan sát thêm; 25% cho biết người mua có xu hướng mặc cả và chờ giá giảm; 21% cho biết khách hàng đang trong trạng thái thận trọng, cân nhắc thêm; 18% ghi nhận khách hàng sẵn sàng chốt giao dịch khi tìm được sản phẩm có mức giá phù hợp. Đáng chú ý, 44% môi giới kỳ vọng việc công bố thông tin quy hoạch chi tiết sẽ thúc đẩy phân khúc nhà riêng phục hồi trong thời gian tới.

Mức độ quan tâm đến chung cư vẫn tăng dần theo quý. (Nguồn: PropertyGuru Việt Nam).

Ở phân khúc biệt thự, mức độ quan tâm tại Hà Nội có xu hướng dịch chuyển về các khu vực ngoài lõi trung tâm, gắn liền với sự phát triển của các trục hạ tầng trọng điểm. Trong quý III, Hà Đông dẫn đầu với 22% tổng mức độ quan tâm biệt thự bán, tiếp đến là Hoài Đức và Long Biên, cùng chiếm 9%.

Về giá rao bán, thị trường ghi nhận mức điều chỉnh khá rõ. Giá rao bán một số khu đô thị giảm so với quý trước. Nhưng so với quý I/2024, giá rao bán tại các dự án này vẫn tăng, cho thấy dù thị trường đang trải qua nhịp điều chỉnh ngắn hạn, mặt bằng giá biệt thự tại nhiều dự án vẫn duy trì mức tăng đáng kể so với hơn hai năm trước.

“Nhìn chung, thị trường Hà Nội đang có sự phân hóa rõ rệt giữa các loại hình. Chung cư tiếp tục dẫn dắt nhu cầu, trong khi nhà riêng và biệt thự chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ mặt bằng giá, thông tin quy hoạch và chính sách tài chính. Người mua đang lựa chọn bất động sản có chọn lọc hơn, ưu tiên những sản phẩm phù hợp với khả năng chi trả và điều kiện thị trường hiện tại” báo cáo nêu.