Hà Nội yêu cầu khẩn trương di dời bớt cây hoa sữa

Ngày 14/10, Phó chủ tịch UBND Tp.Hà Nội Trương Việt Dũng đã giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát các tuyến phố, khu dân cư có mật độ cây hoa sữa dày, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Sau rà soát, ông Dũng yêu cầu nghiên cứu, đề xuất phương án dịch chuyển một phần cây hoa sữa đến các vị trí phù hợp, trồng bổ sung các loài cây xanh thay thế, bảo đảm cảnh quan, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển hệ thống cây xanh thành phố theo đề án đã được phê duyệt.

Hà Nội đánh giá, hoa sữa là một trong những nét đặc trưng của mùa Thu của Thành phố, góp phần tạo nên bản sắc đô thị. Tuy nhiên, tại một số tuyến phố, việc trồng hoa sữa với mật độ dày, tập trung đã gây mùi hương quá nồng vào mùa hoa nở, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt và chất lượng môi trường sống của người dân.

Những động thái này của Hà Nội nhằm cải thiện môi trường sống, bảo vệ sức khỏe của người dân, đồng thời gìn giữ nét đặc trưng của hoa sữa Hà Nội.

Ảnh minh họa.

Theo thống kê, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 14.400 cây hoa sữa phân bổ trên nhiều tuyến đường và khu đô thị.

Các tuyến phố và đường tại Hà Nội ghi nhận có trồng cây hoa sữa gồm: Nguyễn Du, Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Trung Kính, Duy Tân, Nguyễn Chí Thanh, Mễ Trì, Hồ Tùng Mậu, Quán Thánh, Đào Tấn, Nguyễn Khánh Toàn, Quang Trung, Thụy Khuê, Cửa Bắc, Lạc Long Quân, Lê Văn Lương, Lê Quang Đạo và Hoàng Quốc Việt...

Theo hướng nghiên cứu đang được đặt ra, việc điều chỉnh sẽ dựa trên khảo sát thực tế từng tuyến phố, đánh giá mật độ cây, khoảng cách tới công trình, tình trạng sinh trưởng và mức độ ảnh hưởng đến cộng đồng. Ý kiến của người dân tại khu vực liên quan là cơ sở quan trọng để xem xét phương án phù hợp.

Việc điều chỉnh mật độ cây hoa sữa không chỉ là bài toán về quy hoạch cây xanh mà còn đòi hỏi sự cân nhắc giữa giá trị cảnh quan, ký ức đô thị và nhu cầu sống của người dân. Với Hà Nội, điều quan trọng không phải là loại bỏ hoa sữa khỏi phố phường, mà là bố trí loài cây này ở những vị trí phù hợp, phát huy giá trị vốn có mà không gây ảnh hưởng đến cộng đồng. Một phương án dựa trên khảo sát thực tế, lắng nghe ý kiến người dân và bảo đảm tính đồng bộ trong quy hoạch sẽ giúp Hà Nội giữ được hương sắc mùa Thu, đồng thời xây dựng môi trường đô thị xanh, trong lành và đáng sống hơn.