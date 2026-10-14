Hà Nội công khai 8 ô đất đề xuất xây dựng nhà ở xã hội

Ảnh minh họa. (Ảnh: Đoàn Chi)

Theo Văn bản số 22708/SXD-PTĐT, Sở Xây dựng Hà Nội công khai thông tin vị trí 8 ô đất theo hồ sơ đề xuất dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố. Danh sách gồm các khu đất tại phường Đông Ngạc, Thanh Xuân, Kiến Hưng và các xã Phúc Thịnh, Ô Diên, Sóc Sơn.

Trong số này, ô đất có diện tích lớn nhất thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại thôn Lương Nỗ, xã Phúc Thịnh, với quy mô 53.849 m². Tiếp đến là khu nhà ở xã hội thuộc ô quy hoạch VII.2.3 theo Quy hoạch phân khu đô thị N7, tỷ lệ 1/5.000, tại xã Phúc Thịnh, có diện tích 37.544 m².

Tại xã Ô Diên, dự án Khu nhà ở xã hội Tân Lập có diện tích 17.636 m². Trong khi đó, phường Kiến Hưng có dự án Khu nhà ở xã hội An Hưng 1, quy mô 18.815 m².

Khu vực Sóc Sơn có hai vị trí được đề xuất phát triển nhà ở xã hội, gồm dự án Khu nhà ở xã hội Tiên Dược, diện tích 6.130 m² và dự án Khu nhà ở xã hội CT2-Tiên Dược, diện tích 13.360 m².

Tại khu vực nội đô, danh sách có dự án Nhà ở xã hội Toàn Dân tại phường Đông Ngạc, với diện tích 8.879 m², và dự án Nhà ở xã hội 51 Vũ Trọng Phụng tại phường Thanh Xuân, quy mô 5.128 m².

Việc công khai thông tin các ô đất là cơ sở để các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu vị trí và hồ sơ đề xuất dự án. Tuy nhiên, thông tin được công bố mới dừng ở các vị trí theo hồ sơ đề xuất đầu tư, chưa đồng nghĩa cả 8 dự án đã được phê duyệt triển khai xây dựng.

Nhu cầu phát triển nhà ở xã hội tại Hà Nội đặt ra yêu cầu bổ sung nguồn cung, trong đó việc công khai thông tin các vị trí đề xuất dự án góp phần minh bạch hóa thông tin. Tiến độ triển khai từng dự án sẽ phụ thuộc vào việc hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, đất đai và các điều kiện liên quan theo quy định pháp luật.