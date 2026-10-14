Tập trung đẩy nhanh tiến độ Dự án Thủy điện Nậm Pàn 5

Hầm phụ 2 Dự án Thủy điện Nậm Pàn 5.

Dự án Thủy điện Nậm Pàn 5 do Công ty CP Năng lượng Dầu khí Toàn Cầu làm chủ đầu tư, được xây dựng trên địa bàn các xã Chiềng Mung và Mường Bú. Dự án khởi công ngày 4/7/2022, có công suất lắp máy 28 MW, tổng mức đầu tư 1.120 tỷ đồng, sản lượng điện bình quân dự kiến đạt 138 triệu kWh/năm. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong tháng 12/2027.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra Dự án Thủy điện Nậm Pàn 5.

Đến tháng 10/2026, khối lượng thi công toàn dự án ước đạt 80%, giá trị giải ngân đạt 1.050 tỷ đồng. Trong đó, các hạng mục cửa nhận nước và hai hầm phụ đã hoàn thành; đập dâng, đập tràn và cống xả cát đạt khoảng 90%; công tác đào tháp điều áp đạt 93%, đào đường ống áp lực đạt 85%; hầm dẫn chính đạt 50%; hạng mục nhà máy và kênh xả đạt 60%. Đối với thiết bị cơ khí thủy công, khối lượng thực hiện đạt 30%; thiết bị cơ điện đã tập kết tại công trường đạt 95%, khối lượng lắp đặt đạt 20%.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các điểm gia cố vị trí trong quá trình đào hầm.

Quá trình thi công dự án còn gặp một số khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ, chủ yếu do điều kiện địa chất tại khu vực hầm dẫn nước yếu, phải gia cố trong quá trình đào; hoạt động nổ mìn vào ban đêm tại khu vực nhà máy bị hạn chế; nguồn nhân lực phục vụ thi công còn thiếu do sự cạnh tranh về lao động giữa các công trình trên địa bàn.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên công nhân thi công tại Dự án Thủy điện Nậm Pàn 5.

Kiểm tra thực địa dự án, đồng chí Nguyễn Thành Công đề nghị chủ đầu tư tập trung khắc phục khó khăn, rà soát tiến độ, xác định cụ thể khối lượng công việc còn lại và xây dựng kế hoạch thi công phù hợp; chủ động bố trí đầy đủ nguồn vốn, vật tư, thiết bị và nhân lực; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tư vấn, thiết kế và thi công để xử lý các vấn đề phát sinh về địa chất, bảo đảm chất lượng công trình và an toàn trong quá trình thi công. Đồng thời, thường xuyên cập nhật, báo cáo tiến độ thực hiện; tăng cường kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch, sớm đưa công trình vào vận hành, phát điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.