Xã Thăng Phú kiến nghị đầu tư các dự án hạ tầng, phê duyệt đồ án quy hoạch chung

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình (thứ 2 từ phải qua) khảo sát tại cầu Đập Cao Su (trên tuyến ĐH10). Ảnh: HỒ QUÂN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình đã khảo sát các dự án giao thông, cụm công nghiệp và di tích lịch sử trên địa bàn xã Thăng Phú. Tại các vị trí khảo sát, lãnh đạo xã Thăng Phú kiến nghị đầu tư tuyến ĐT612, cầu Đập Cao Su (trên tuyến ĐH10), tuyến ĐH18 kết nối từ quốc lộ 14E đi Cụm công nghiệp Lý Trường. Ngoài ra, địa phương đề nghị sớm xây dựng Nhà bia tưởng niệm Chiến thắng Hà Châu - An Lý, một di tích lịch sử cấp tỉnh hiện chưa được đầu tư.

Sau buổi khảo sát, kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình có buổi làm việc với UBND xã Thăng Phú để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời xem xét giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất có liên quan của địa phương.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình chủ trì buổi làm việc với UBND xã Thăng Phú. Ảnh: HỒ QUÂN

Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND xã Thăng Phú Đoàn Thiện Ngọc Vũ cho biết, trong 9 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách trên địa bàn xã đạt hơn 11,1 tỷ đồng, bằng 98% dự toán thành phố giao.

Đến ngày 5/10, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 61,18%; giải ngân kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đạt 92,1%. Đối với nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2025 chuyển sang năm 2026, tỷ lệ giải ngân đạt 72%…

Chủ tịch UBND xã Thăng Phú Đoàn Thiện Ngọc Vũ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Để phục vụ Dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, địa phương đã phê duyệt quy hoạch chi tiết, triển khai đo đạc, giải thửa tại 2 khu tái định cư ở thôn Tú Trà và thôn Mỹ Trà. Đây là cơ sở để địa phương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng theo tiến độ dự án.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Thăng Phú kiến nghị thành phố đầu tư một số công trình hạ tầng, gồm: cầu Kế Xuyên (trên tuyến ĐH6), tuyến ĐT613C, 3 nghĩa trang liệt sĩ, Trường Mẫu giáo Thăng Phú (phân hiệu Bình Phú), Trường THCS Lê Lợi (cơ sở tại thôn Bình Quang) và trạm y tế xã.

Địa phương cũng đề nghị UBND thành phố sớm xem xét, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xã Thăng Phú, làm cơ sở triển khai các bước lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch, định hướng không gian phát triển và thu hút đầu tư trên địa bàn.

Về phát triển du lịch, UBND xã Thăng Phú đề nghị thành phố quan tâm hỗ trợ nguồn lực đầu tư hạ tầng, khai thác tiềm năng du lịch sinh thái, lịch sử tại các địa điểm Hố Thác, Hố Cam, kết hợp với đập Phước Hà, Hố Do và 2 di tích lịch sử cấp tỉnh là Căn cứ Huyện ủy Thăng Bình, Chiến thắng Hà Châu - An Lý.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình kết luận buổi làm việc. Ảnh: HỒ QUÂN

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình yêu cầu xã Thăng Phú phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế, chú trọng vận động, hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và vốn các chương trình mục tiêu quốc gia được kéo dài thời gian thực hiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với các dự án giao thông chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu địa phương khẩn trương báo cáo, đề xuất cụ thể với Sở Xây dựng và Sở Tài chính trước ngày 30/10, làm cơ sở để thành phố rà soát, xem xét đưa vào quy hoạch. Cạnh đó, địa phương cần tích cực vận động người dân đồng thuận với chủ trương, tự nguyện hiến đất mở đường, tạo thuận lợi cho việc triển khai các dự án.

Các sở, ngành xem xét kiến nghị của xã Thăng Phú về đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng để xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp; đồng thời hướng dẫn địa phương hoàn thiện hồ sơ, triển khai thực hiện theo quy định.