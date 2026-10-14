Thanh Hóa đặt mục tiêu hoàn thành hơn 300.000 căn nhà đến năm 2030

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo và PTTH Thanh Hóa)

Theo Quyết định số 3376/QĐ-UBND, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu tăng nguồn cung nhà ở, đáp ứng nhu cầu chỗ ở của người dân, đồng thời nâng cao chất lượng nhà ở và thúc đẩy quá trình đô thị hóa bền vững.

Theo kế hoạch, đến năm 2030, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh phấn đấu đạt 35 m² sàn/người. Trong đó, khu vực đô thị đạt 38 m² sàn/người, khu vực nông thôn đạt 31 m² sàn/người. Tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm trong giai đoạn 2026-2030 dự kiến khoảng 32,44 triệu m², tương ứng 300.732 căn nhà các loại.

Trong cơ cấu nguồn cung, nhà ở thương mại chiếm tỷ trọng lớn nhất, với mục tiêu hoàn thành khoảng 23,82 triệu m² sàn, tương ứng 198.520 căn. Trong số này, các dự án đang triển khai dự kiến đóng góp khoảng 10,21 triệu m² sàn, tương ứng 85.000 căn; các dự án phát triển mới đóng góp khoảng 13,61 triệu m² sàn, tương ứng 113.520 căn.

Đối với nhà ở xã hội, Thanh Hóa đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 1,6 triệu m² sàn, tương ứng 32.000 căn trong 5 năm tới. Các dự án đang thực hiện dự kiến cung cấp khoảng 8.500 căn, tương ứng 425.550 m² sàn; phần còn lại khoảng 23.500 căn, tương ứng 1,17 triệu m² sàn, sẽ đến từ các dự án mới.

Nhà ở tái định cư cũng là một cấu phần đáng kể trong kế hoạch, với mục tiêu hoàn thành khoảng 2,63 triệu m² sàn, tương ứng 26.279 căn. Trong đó, các dự án đang đầu tư dự kiến cung cấp khoảng 9.950 căn, còn các dự án mới đóng góp khoảng 16.329 căn.

Bên cạnh nguồn cung từ các dự án, tỉnh dự kiến có thêm khoảng 4,39 triệu m² sàn nhà ở do người dân tự xây dựng. Việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở của nhiều nhóm dân cư, phù hợp với điều kiện phát triển tại từng khu vực.

Cùng với mục tiêu gia tăng nguồn cung, kế hoạch đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng nhà ở trên địa bàn. Đến năm 2030, tỷ lệ nhà ở kiên cố toàn tỉnh phấn đấu đạt 95%; trong đó khu vực đô thị đạt 100%, khu vực nông thôn đạt tối thiểu 83%. Tỉnh cũng đặt mục tiêu không còn nhà ở đơn sơ, tiếp tục thực hiện các chương trình xóa nhà tạm, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, người có công và thân nhân liệt sĩ.

Để thực hiện các chỉ tiêu đề ra, tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở trên địa bàn Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030 ước tính khoảng 326.007 tỷ đồng. Trong đó, vốn dành cho phát triển nhà ở theo dự án, gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư, khoảng 288.708 tỷ đồng; vốn phục vụ người dân tự xây dựng nhà ở khoảng 37.299 tỷ đồng.

Nguồn vốn dự kiến được huy động từ ngân sách nhà nước, các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư, doanh nghiệp và nguồn lực tự có của cá nhân, hộ gia đình. Việc huy động hiệu quả các nguồn lực, gắn với bảo đảm tiến độ dự án và nâng cao chất lượng công trình, sẽ là yếu tố quan trọng để Thanh Hóa hoàn thành các mục tiêu phát triển nhà ở đến năm 2030.