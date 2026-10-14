Tăng tốc hoàn thiện Cảng hàng không Phù Cát, rộng cửa đón khách du lịch

Cùng với đầu tư hạ tầng, địa phương cũng đang triển khai chính sách hỗ trợ doanh nghiệp lữ hành thu hút khách quốc tế bằng đường hàng không, tăng cường quảng bá và kết nối các điểm đến với du khách quốc tế.

Hoàn thiện đồng bộ điều kiện khai thác

Việc xây dựng đường cất, hạ cánh số 2, sân bay Phù Cát hiện đang bước vào giai đoạn hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật và thủ tục khai thác. Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay (ATTECH) đã thực hiện hai đợt bay kiểm tra, từ ngày 18 đến 21-9 và từ ngày 7 đến 8-10-2026 nhằm hiệu chuẩn hệ thống thiết bị bảo đảm hoạt động bay, đồng thời đánh giá phương thức bay phục vụ đường cất, hạ cánh mới. Đây là một trong các bước quan trọng chuẩn bị đưa công trình vào khai thác, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn hàng không.

Công nhân dùng máy quét dọn, vệ sinh đường băng mới sân bay Phù Cát. Ảnh: LÊ XUÂN

Tính tới cuối tháng 9-2026, dự án xây dựng đường băng số 2 sân bay Phù Cát và các hạng mục phụ trợ đã đạt 95%, dự kiến hoàn thành và đón chuyến bay đầu tiên từ ngày 29-10. Trong đó, các hạng mục chính như đường băng, đường lăn, sân đỗ, hệ thống điện chiếu sáng, đèn tín hiệu đã cơ bản hoàn thành.

Máy cắt chuyên dụng tạo rãnh kháng trượt, giảm tốc cho máy bay. Ảnh: LÊ XUÂN

Dự án đầu tư xây dựng đường cất, hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay sân bay Phù Cát có tổng mức đầu tư 3.245 tỷ đồng, gồm 1.603 tỉ đồng xây lắp và 1.068 tỉ đồng giải phóng mặt bằng.

Máy cắt chuyên dụng tạo rãnh kháng trượt, giảm tốc cho máy bay. Ảnh: LÊ XUÂN

Đường cất hạ cánh số 2 dài trên 3.000m, đáp ứng khai thác các loại máy bay A320, A321, tạo thêm năng lực phục vụ vận tải hàng không và mở rộng khả năng kết nối của địa phương. Song song với hạ tầng khu bay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) triển khai sửa chữa, cải tạo và đầu tư hệ thống điều hòa không khí tại Nhà ga T2, khi hoàn thiện, nhà ga phục vụ các chuyến bay quốc tế không thường lệ (charter) với công suất dự kiến khoảng 600 hành khách/giờ cao điểm.

Công tác chuẩn bị tại sân bay Phù Cát cũng gắn với yêu cầu phục vụ Hội nghị không chính thức các quan chức cao cấp APEC (ISOM , đồng thời chuẩn bị điều kiện đón các chuyến bay charter quốc tế. Hiện Cảng hàng không Phù Cát đang được đầu tư nâng cấp đồng bộ, đáp ứng yêu cầu khai thác các chuyến bay quốc tế charter và hình thành nền tảng để phát triển thành cảng hàng không quốc tế trong tương lai.

Tiếp sức doanh nghiệp mở thị trường quốc tế

Cùng với hoàn thiện sân bay, tỉnh Gia Lai triển khai chính sách hỗ trợ thu hút khách du lịch quốc tế qua các chuyến bay charter đến Phù Cát trong giai đoạn 2026-2027. Nghị quyết số 95/2026/NQ-HĐND, được HĐND tỉnh thông qua ngày 30-9, có hiệu lực từ ngày 10-10-2026 đến hết ngày 31-12-2027, tạo cơ sở để doanh nghiệp xây dựng kế hoạch khai thác và phát triển thị trường. Theo chính sách này, doanh nghiệp lữ hành quốc tế đáp ứng đầy đủ điều kiện được hỗ trợ 200 triệu đồng cho mỗi chuyến bay charter đến Phù Cát. Khoản hỗ trợ có thể góp phần giảm áp lực chi phí khi doanh nghiệp tổ chức chuyến bay, xây dựng sản phẩm và tiếp cận thị trường khách mới.

Nhân sự tăng tốc thực hiện các công đoạn hoàn thiện đường cất, hạ cánh số 2

Để thụ hưởng chính sách, doanh nghiệp phải có chương trình du lịch cụ thể, hợp đồng lưu trú và sử dụng sản phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch khai thác chuyến bay phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, bảo đảm tỷ lệ khai thác tối thiểu 50% tổng số ghế thương mại trong 6 tháng đầu kể từ khi nghị quyết có hiệu lực và 70% từ tháng thứ 7 đến hết thời gian thực hiện chính sách.

Cảng Hàng không Phù Cát sẵn sàng phục vụ khai thác các chuyến bay charter. Ảnh: ACV

Việc đầu tư, mở rộng và hoàn thiện đồng bộ hạ tầng cảng hàng không trên cả nước sẽ góp phần nâng cao năng lực vận tải, mở thêm cơ hội kết nối với các thị trường quốc tế. Cùng đó, các cảng hàng không hiện đại cũng là thế mạnh để các địa phương thu hút du khách, phát triển dịch vụ logistics, đẩy mạnh giao thương và thu hút đầu tư. Qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.