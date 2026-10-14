Bắc Ninh tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai

Chiều 14/10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai thành phố kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ tại 5 xã, phường: Yên Dũng, Cảnh Thụy, Đồng Việt, Tân An, Tiền Phong.

Đồng chí Bùi Quang Huy đề nghị tập trung nhân lực, bảo đảm hoàn thành kế hoạch xây dựng dữ liệu đất đai.

Nhìn chung, các xã, phường đã tích cực triển khai nhiệm vụ, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phối hợp hoàn thiện hồ sơ địa chính, làm sạch dữ liệu đất đai. Một số địa phương đạt kết quả vượt chỉ tiêu đề ra trong kỳ. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương chưa đồng đều, cần tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu được giao.

Tính đến ngày 7/10, phường Yên Dũng đã thực hiện 6.633/13.780 thửa đất theo chỉ tiêu năm 2026, đạt 48%. Phường Tiền Phong thực hiện 3.415 thửa, đạt 40% chỉ tiêu năm; xã Đồng Việt thực hiện 3.898 thửa, đạt 35% chỉ tiêu năm. Trong khi đó, phường Tân An đạt 30% chỉ tiêu năm; phường Cảnh Thụy đạt 23% chỉ tiêu năm.

Lãnh đạo phường Cảnh Thụy báo cáo kết quả làm giàu dữ liệu đất đai trên địa bàn.

Các phường, xã đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp rà soát, tháo gỡ vướng mắc về hồ sơ đất đai, lịch sử giao đất, đấu giá và đăng ký biến động. Xem xét điều chỉnh chỉ tiêu đối với các trường hợp không thuộc địa giới phường hoặc chưa đủ điều kiện thực hiện theo hiện trạng, hồ sơ pháp lý. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường hướng dẫn cụ thể định mức chi hỗ trợ cho lực lượng tham gia làm sạch, làm giàu dữ liệu...

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bùi Quang Huy ghi nhận sự chủ động, tích cực của các xã, phường trong triển khai nhiệm vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; đồng thời đánh giá cao những địa phương đạt kết quả vượt chỉ tiêu được giao trong kỳ. Nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm, đề nghị Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục quyết liệt vào cuộc, kiểm điểm công việc hàng tuần. Quan tâm nguồn lực, nâng cấp đường truyền, thiết bị phục vụ công tác xây dựng dữ liệu đất đai.

Đại diện phòng chuyên môn của Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các phường, xã.

Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch, UBND các xã, phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát, phân loại hồ sơ, tập trung bổ sung thông tin còn thiếu và xử lý dứt điểm các thửa đất chưa hoàn thiện dữ liệu. Đối với những địa phương có kết quả thực hiện thấp, cần khẩn trương xác định nguyên nhân, đề ra giải pháp khắc phục, xây dựng lộ trình cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, bảo đảm dữ liệu đất đai đầy đủ, chính xác, đồng bộ.