Công bố điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045

Ngày 25/9/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1855/QĐ-TTg phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045, với quy mô diện tích 39.400 ha. Phạm vi quy hoạch bao gồm các phường Đông Kinh, Tam Thanh, Lương Văn Tri, xã Đồng Đăng và một phần các phường, xã liên quan trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: langson.gov.vn

Theo định hướng, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn được xác định là một trong những trung tâm thương mại, dịch vụ, du lịch và công nghiệp lớn của vùng trung du và miền núi phía Bắc; đầu mối giao thông quan trọng, kết nối chiến lược giữa Trung Quốc với các nước ASEAN. Đây cũng là khu kinh tế tổng hợp, trung tâm dịch vụ cửa khẩu và hậu cần logistics quy mô quốc gia, quốc tế, gắn phát triển đô thị biên giới với bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Không gian khu kinh tế được tổ chức thành ba phân vùng. Vùng phía Bắc là khu vực kinh tế cửa khẩu và đô thị, diện tích khoảng 19.123 ha, dân số dự kiến đến năm 2045 khoảng 71.000-71.200 người.

Vùng trung tâm là khu đô thị Lạng Sơn, diện tích khoảng 12.774 ha, dân số khoảng 203.000-207.000 người. Vùng phía Nam định hướng phát triển du lịch, dịch vụ và công nghiệp, diện tích khoảng 7.502 ha, dân số khoảng 21.000-21.800 người.

Tại hội nghị, được sự ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng công bố và trao quyết định phê duyệt quy hoạch cho lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn.

Đại diện Bộ Xây dựng trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung Khu KTCK Đồng Đăng - Lạng Sơn đến năm 2045 cho lãnh đạo UBND tỉnh. Ảnh: Báo Lạng Sơn.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học nhấn mạnh, Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn có vị trí đặc biệt quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là đầu mối giao thương đường bộ giữa Việt Nam với Trung Quốc và các nước ASEAN.

Sau hơn 15 năm thực hiện quy hoạch được phê duyệt năm 2010, những thay đổi về bối cảnh phát triển, nhu cầu kết nối hạ tầng và xu hướng thương mại quốc tế đặt ra yêu cầu điều chỉnh quy hoạch, tạo không gian phát triển đồng bộ, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và nâng cao khả năng thu hút đầu tư.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn Đinh Hữu Học phát biểu tại hội nghị. Ảnh: langson.gov.vn

Để triển khai quy hoạch hiệu quả, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương và Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn khẩn trương công khai, phổ biến nội dung quy hoạch; xây dựng kế hoạch thực hiện, lập và điều chỉnh các quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết; đồng thời đề xuất cơ chế, chính sách và huy động nguồn lực phù hợp.

Các cơ quan liên quan cần rà soát, bảo đảm tính đồng bộ giữa quy hoạch khu kinh tế với quy hoạch đô thị, nông thôn và kế hoạch sử dụng đất; đưa các định hướng quy hoạch vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ưu tiên thu hút đầu tư vào những chương trình, dự án trọng điểm. Chính quyền các xã, phường tăng cường quản lý quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng và tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng định hướng phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đinh Hữu Học cho biết, trong điều kiện nguồn lực đầu tư và kết cấu hạ tầng còn khó khăn, Lạng Sơn sẽ chủ động huy động các nguồn lực xã hội, tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, trong đó chú trọng phát triển hạ tầng giao thông để mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu kinh tế.

Tỉnh cam kết tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, công khai, minh bạch thủ tục và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Qua đó, từng bước hiện thực hóa quy hoạch, tạo động lực thúc đẩy thương mại, dịch vụ logistics, kinh tế cửa khẩu và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.