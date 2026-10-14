Theo Kế hoạch, thành phố Bắc Ninh tập trung hoàn thiện hệ thống khung quy hoạch theo Quy hoạch chung đô thị đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gồm quy hoạch không gian ngầm, 4 quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, 21 quy hoạch phân khu đô thị, 21 quy hoạch chung xã và các quy hoạch phân khu chức năng và các chương trình, đề án, quy hoạch chi tiết làm cơ sở quản lý xây dựng và triển khai dự án đầu tư.

Các quy hoạch phải tích hợp dữ liệu GIS, phục vụ quản lý đô thị thông minh, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với định hướng phát triển chung.

Bắc Ninh triển khai Quy hoạch chung đô thị đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Ảnh minh họa

Trong đó, 21 quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2.000 và 21 quy hoạch chung xã dự kiến hoàn thành trong quý II/2027; quy hoạch không gian ngầm và các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật dự kiến hoàn thành trong quý III/2027.

Bên cạnh đó, thành phố triển khai lập, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, phân khu chức năng, quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị tại những khu vực có nhu cầu đầu tư, các nút giao định hướng phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) và không gian công cộng trọng điểm.

Cùng với công tác quy hoạch, thành phố Bắc Ninh xác định danh mục các chương trình, đề án trọng tâm và dự án ưu tiên đầu tư. Trong đó có phát triển đô thị thông minh, đô thị gắn với giao thông công cộng, công nghiệp bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo (AI); nghiên cứu các đề án về khu thương mại tự do phi thuế quan; khu kinh tế đặc biệt Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, khu kinh tế chuyên biệt gắn với ga đường sắt Kép.

Ngoài ra, hạ tầng giao thông đối ngoại, đường sắt, logistics, hệ thống cảng và các công trình xử lý môi trường là những dự án hạ tầng khung, được tập trung định hướng ưu tiên đầu tư.

Kế hoạch xác định lộ trình phát triển theo ba giai đoạn. Giai đoạn 2026 - 2030, phấn đấu hoàn thiện hồ sơ công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030; phủ kín 100% quy hoạch phân khu và quy hoạch chung xã; đưa giai đoạn 1 Cảng hàng không quốc tế Gia Bình vào khai thác... Các chỉ tiêu chính gồm quy mô dân số khoảng 4,95 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa đạt từ 65% trở lên.

Giai đoạn 2030 - 2040, tập trung hoàn thiện mô hình cấu trúc đô thị đa cực, đa trung tâm; phát triển mạng lưới đường sắt, tàu điện đô thị và chuỗi đô thị TOD, hình thành các cực logistics lớn tại Quế Võ, Gia Bình và Kép. Quy mô dân số dự kiến đạt 7,5-7,7 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa từ 75% trở lên.

Giai đoạn 2040 - 2050, thành phố hướng tới nâng cao toàn diện chất lượng sống đô thị, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0”. Quy mô dân số dự kiến đạt 8,6-8,9 triệu người, tỷ lệ đô thị hóa trên 80%.

Tầm nhìn đến năm 2075, Bắc Ninh hướng tới trở thành đại đô thị văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa Kinh Bắc, phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời, dung nạp trên 10 triệu dân với hệ sinh thái kinh tế tri thức, bán dẫn, hàng không và dịch vụ toàn cầu.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện, Kế hoạch xác định rõ trách nhiệm của các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND các xã, phường; đồng thời huy động nguồn lực từ ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các hình thức hợp tác công tư.

Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện; các đơn vị được giao nhiệm vụ định kỳ báo cáo tình hình triển khai hằng năm.

Việc tổ chức thực hiện đồng bộ Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 là cơ sở quan trọng để quản lý phát triển không gian đô thị, đầu tư hạ tầng, khai thác hiệu quả các nguồn lực, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị hiện đại, phát triển bền vững và có sức cạnh tranh cao.